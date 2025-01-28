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洛杉磯市中心空地 空照驚見數十水管排列「求救」訊息

編譯陳盈霖／綜合報導
洛杉磯市中心一塊土地上，出現求救訊息。（KTLA 5）
洛杉磯市中心一塊土地上，出現求救訊息。（KTLA 5）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，近期一段在洛杉磯市中心未開發土地上拍攝的畫面中，出現令人不安的訊息，在社交媒體引發熱議。這塊土地位於洛杉磯河（L.A. River）以東，靠近東Cesar Chavez路（East Cesar Chavez Ave.）與北米慎路（North Mission Road）交界處，場地內堆滿廢棄的金屬與垃圾箱。

令人關注的是，地面上用文字拼出約十多次的「HELP」（求救）字眼。根據27日由Sky5拍攝的畫面，這塊地上還出現一次「TRAFFICO」（非法交易）詞彙，還能看到「LAPD」（洛杉磯市警局）和「FEDERAL」（聯邦）等字樣。最大的求救訊息是用管子拼成，管子上還寫著「CORRUPTION」（腐敗）及西班牙語詞彙「TRAFICO HUMANO」（人口販賣）、「EXTORCION」（勒索）和「TERRORISMO」（恐怖主義）。

根據谷歌Google）街景圖，2023年7月該公司街景車最後一次行駛在East Cesar Chavez路時，人行道上也潦草地寫著「HELP」。最大的求救（Help）訊息位於俯視圖像底部，也可在2023年7月的街景影像中看到。

這片土地的入口位於599 N. Mission Road，根據谷歌地圖，該地點屬於洛杉磯交通運輸中心（LATC）聯合太平洋鐵路調車場（Union Pacific Rail Yard）所在地，毗鄰一條通往南太平洋鐵路調車場（Southern Pacific Rail Yard）的通道。目前尚不清楚這些訊息是由誰製作，也無證據顯示與任何犯罪行為相關，然社交媒體仍充滿猜測與討論。

洛杉磯 谷歌 Google

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