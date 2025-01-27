安大略機場去年載客逾700萬 創最高紀錄

安大略國際機場2024年航空旅客數量超過700萬人次。（安大略國際機場）

安大略國際機場管理局 (OIAA) 委員會於日前的例會宣布，安大略國際機場 (ONT) 在2024年表現出色，航空旅客數量超過700萬人次。

安大略國際機場2024年旅客吞吐量為708萬4864人次，比2023年增加10.2%，相比2019年疫情 前更增長27%，成為加州 大中型機場中成長最快的機場。

2024年旅客中，國內旅客人數達664萬5968人次，較去年增長10.5%；國際旅客數量增長 5.1%，達到43萬8896人次，創機場歷史最高紀錄。

安大略國際機場管理局主席艾倫 D.瓦普納表示，「我們預估2024乘客量將達到700萬人次，事實確實如此」。他說，「這是具有里程碑意義的一年，我們的機場滿足該地區日益增長的航空旅行需求。加州的一些機場仍然在為了疫情後恢復客運量，但安大略機場正在蓬勃發展，這要歸功於經濟和內陸帝國的人口增長、航空公司合作夥伴的信任和信心，旅行者知道將在這裡獲得世界一流的體驗。」

安大略國際機場管理局執行長埃爾卡迪指出，12月客運量成長了近10%，達到60萬3886人次，實現連續第46個月的成長。12月也是第八個旅客量連續突破60萬人次的月份。

埃爾卡迪說，「我們為月復一月的強勁表現以及提供一流、無憂的服務而感到自豪。12月和年底的數字證明了辛勤的工作成果，我們的員工和合作夥伴的奉獻精神使安大略機場成為南加州的首選機場。」

2024年全年客運份額最大的航空公司分別是：1.西南航空（35.9%）；2.美國航空（15.7%）；3.邊疆航空（14.6%）；4.達美航空 （10.1%）；5.阿拉斯加航空（7.3%）。

同時，2024年的航空貨運依然強勁，反映出安大略國際機場作為美國十大貨運樞紐地位的重要性。今年，航空貨運和郵件合計比2023年成長 5.5%，達到航空貨運疫情期間出貨量激增以來的最高水平。12月貨運量較2023年同期成長近4%。

埃爾卡迪指出，安大略國際機場成為免受大風和煙霧影響的飛機安全港。火災發生時，接收從布班克（Burbank）、洛杉磯、橙縣和聖地牙哥機場改道的航班。