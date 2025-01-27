災後重建講座／因野火失去住房 可申請補助5萬3600元

基督教角聲醫療中心25日邀請聯邦、加州政府相關部門、保險業者、律師等，介紹野火賑災相關事項。（記者王若然／攝影）

洛杉磯大火中失去房屋的受災戶可以從聯邦及加州 相關部門獲得至少5萬3600美元的現金補助。此外，若房子被煙燻、火災發生後被緊急撤離的民眾還可以獲得額外補償。

基督教角聲醫療中心（Herald Christian Health Center）25日邀請聯邦、政府相關部門、保險 業者、律師等專家進行演講，舉辦「災後重建，防患未『燃』」講座，講員來自聯邦緊急救難管理署（FEMA）、州長緊急服務辦公室（Cal OES）、聯邦中小企業署（SBA）以及加州交通廳（Caltrans）。

FEMA媒體專員Maria Padron介紹了被火災重創的民眾可以獲得的補助和福利。她說，失去房子的民眾，可以獲得4萬3600美元的現金補助。對於房子受煙霧影響的，可以獲得300美元補助以修繕房屋，不過若民眾在修繕過程中的花費超過了300美元，可以後續申請增加補助。撤離區的民眾也可以獲得約770美元的補助，但需在2月8日前申請。

聯邦緊急救難管理署媒體聯絡專員Maria Padron。（記者王若然／攝影）

FEMA目前在巴沙迪那社區學院（PCC）、洛杉磯加大 （UCLA）設有服務中心，並將在27日（周一）於艾塔迪那（Altadena）設置服務中心。Maria Padron鼓勵民眾來到服務中心諮詢，這裡還有非營利機構、國稅局、補辦社安卡、護照等服務。民眾也可以通過電話800-621-3362進行申請或下載FEMA手機APP。目前，聯邦緊急救難管理署已經收到4200萬份洛杉磯火災相關的補償申請。