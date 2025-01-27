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災後重建講座／因野火失去住房 可申請補助5萬3600元

記者王若然／艾爾蒙地市報導
基督教角聲醫療中心25日邀請聯邦、加州政府相關部門、保險業者、律師等，介紹野火賑災相關事項。（記者王若然／攝影）
基督教角聲醫療中心25日邀請聯邦、加州政府相關部門、保險業者、律師等，介紹野火賑災相關事項。（記者王若然／攝影）

洛杉磯大火中失去房屋的受災戶可以從聯邦及加州相關部門獲得至少5萬3600美元的現金補助。此外，若房子被煙燻、火災發生後被緊急撤離的民眾還可以獲得額外補償。

基督教角聲醫療中心（Herald Christian Health Center）25日邀請聯邦、政府相關部門、保險業者、律師等專家進行演講，舉辦「災後重建，防患未『燃』」講座，講員來自聯邦緊急救難管理署（FEMA）、州長緊急服務辦公室（Cal OES）、聯邦中小企業署（SBA）以及加州交通廳（Caltrans）。

FEMA媒體專員Maria Padron介紹了被火災重創的民眾可以獲得的補助和福利。她說，失去房子的民眾，可以獲得4萬3600美元的現金補助。對於房子受煙霧影響的，可以獲得300美元補助以修繕房屋，不過若民眾在修繕過程中的花費超過了300美元，可以後續申請增加補助。撤離區的民眾也可以獲得約770美元的補助，但需在2月8日前申請。

聯邦緊急救難管理署媒體聯絡專員Maria Padron。（記者王若然／攝影）
聯邦緊急救難管理署媒體聯絡專員Maria Padron。（記者王若然／攝影）

FEMA目前在巴沙迪那社區學院（PCC）、洛杉磯加大（UCLA）設有服務中心，並將在27日（周一）於艾塔迪那（Altadena）設置服務中心。Maria Padron鼓勵民眾來到服務中心諮詢，這裡還有非營利機構、國稅局、補辦社安卡、護照等服務。民眾也可以通過電話800-621-3362進行申請或下載FEMA手機APP。目前，聯邦緊急救難管理署已經收到4200萬份洛杉磯火災相關的補償申請。

基督教角聲醫療中心執行總監吳周秀蘭（Carolin Eng）對火災居民表達誠摯的慰問。她說，基督教角聲醫療中心不單單是醫療中心，還是民眾生活的關懷中心。通過醫療各項資源為民眾服務，並且組建了專門團隊幫助火災災民，成為他們認識各項資源的導航員。

基督教角聲醫療中心執行總監吳周秀蘭（Carolin Eng）。（記者王若然／攝影...
基督教角聲醫療中心執行總監吳周秀蘭（Carolin Eng）。（記者王若然／攝影）

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