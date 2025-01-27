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災後重建講座／野火之後 「加州房屋保險全面上漲」

記者王若然／艾爾蒙地市報導
南加州保險經紀人林大衛。（記者王若然／攝影）
南加州保險經紀人林大衛。（記者王若然／攝影）

在基督教角聲醫療中心（Herald Christian Health Center）25日舉辦的「災後重建，防患未『燃』」主題講座上，南加州保險經紀林大衛回答了民眾最關心的問題：洛杉磯野火後，所有加州人的房屋保險費都將上漲。

林大衛介紹了加州保險廳（California Department of Insurance）即將出台的新保險政策。他說，在新政策下，加州民眾的房屋保險費一定會上漲。林大衛提及的這一政策稱為「可持續保險政策」，由加州保險廳起草並最終定稿，目前已經進入最後一個階段：送抵行政辦公室（Office of Administrative）審批生效。

該政策允許保險公司將部分再保公司（Reinsurance）費用過渡到消費者身上。林大衛介紹再保公司意思是保險公司背後的公司。如果遇到大型災害，保險公司無法支付全部賠款時，再保公司會賠錢給消費者，簡而言之就是再保公司就是保險公司的保險。在加州保險廳的「可持續保險政策」之前，加州是唯一不允許保險公司將再保費用算在消費者身上的州，但該政策僅使用於加州發生的災禍賠款，州外不算。

不過，保險公司若想將再保費用施加在消費者身上，還有一個條件：必須提高為野火高發地帶居民供保的比例。保險公司每年必須增加5%的野火高發地區保險數量，直到野火高發地保險比例達到該保險公司加州總保險數量的85%。例如，如果一家保險公司在加州提供房屋險比例為50%，那麼最終該公司必須為42.5%的野火高發地居民提供保險。林大衛表示，「85%是一個相當高的數字。」不過好處是，加州留住了那些保險公司。林大衛並未說明房屋保險會漲多少。

在當天講座上，亞凱迪亞（Arcadia）市議員鄭博仁為民眾講解了保險中的法律知識。鄭博仁說，如果尋求保險賠償被拒絕不要灰心，很多民眾特別是華人第一感覺是沒得商量。但事實並非如此。保險公司是一個商業公司，若民眾遇到被拒絕賠償，有兩種途徑，一是尋求民事訴訟律師；二是可以找政府投訴。雖然後者較耗時間，但是免費的。

亞凱迪亞市市議員鄭博仁。（記者王若然／攝影）
亞凱迪亞市市議員鄭博仁。（記者王若然／攝影）

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