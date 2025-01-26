川普訪洛勘災 未訪伊頓災區惹議

總統川普(中)24日訪問洛杉磯，視察寶馬山大火災區，圖左為加州州長紐森。(NBC)

巴沙迪那星報報導，川普 總統24日抵達洛縣視察寶馬山大火（Palisades fire）災區。當天，曾多次批評川普的加州 州長在洛杉磯國際機場停機坪迎接，兩人熱情擁抱。紐森表示：「我們需要你的幫助，期待共同合作。」川普稱：「我們會解決這個問題。」川普並宣布，正考慮廢除聯邦緊急事務管理局（FEMA），轉而採用其他救災系統。

川普戴著寫著「47」的頭盔，和第一夫人、消防官員及當地屋主視察寶馬山花園某社區。談起周圍情況，「這令人難以置信，」他說。隨後一行人與各級地方政府代表參加簡報會，討論救災資金、重建等議題，與會者有洛市長貝斯（Karen Bass）、洛縣政委員巴格（Kathryn Barger）、加州眾議員謝曼（Brad Sherman）、聯邦眾議員金映玉（Young Kim）與趙美心（Judy Chu）等人。

川普24日稍早表示，聯邦政府對加州最嚴重山火的恢復援助，將取決於該州是否建立選民身分證法（voter ID law）和改變水資源管理政策。儘管颶風級強風造成寶馬山和伊頓歷史性大火，川普仍指責前政府忽視北卡羅來納州 和加州結構性問題，導致這些災害。他認為：「若讓水流動，洛杉磯野火本可撲滅」。

加州官員反駁稱，太平洋西北地區與加州之間並不存在所謂的水閥，也不存在南加州水資源短缺問題，截至24日，南加州主要水庫水位均高於歷史平均。太平洋研究所（Pacific Institute）名譽主席格里克（Peter Gleick）表示，過去兩周，這些說法一再被駁斥，消防用水需求與加州水資源政策間完全沒有聯繫。

清理工作同樣引發爭議。川普表示，許多屋主希望自行清理廢棄物。專家則警告，燃燒油漆、家具、電子產品和汽車等物品可能釋放有毒灰燼與其他化學物質，清理時需使用安全裝備。

川普當天未造訪伊頓大火（Eaton fire）災區的行程讓趙美心失望。她表示：「這是個充滿活力的非裔社區，我將繼續邀請他抽時間來我們社區，傾聽倖存者及第一線救援災人員聲音。」

川普當天早些時候在北卡羅來納州表示，與其讓聯邦財政援助通過FMEA流向各州，不如直接將資金給各州政府。他說：「FEMA官僚作風嚴重，效率低。」

2018年，川普曾造訪北加州在坎普野火（Camp fire）遭摧毀的布特縣（Butte County），該野火造成85人死亡，近1萬9000棟建築物損毀，當時川普也曾對加州管理提出嚴厲批評，且威脅扣留聯邦援助。

這次他將矛頭指向加州水資源管理。在本周接受FOX新聞訪問時，他指責紐森拒絕「釋放來自北方的水」，「我認為我們不該給加州任何東西，直到他們讓水流下來。」24日簡報會上，川普表示，將取消重建所需的聯邦許可，但抨擊加州海岸委員會（Coastal Commission）。地方領導人則呼籲川普，放棄對聯邦援助附加條件的做法。