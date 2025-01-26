中美會計師協會講座 19專家分享最新資訊

洛杉磯多場火災發生後，中美會計師協會積極振災捐贈，支援災區。 Annie羅會計師(左起)、會長桑菁、基金會秘書長牛培彥會計師準備將賑災物資送往災區。(中美會計師協會提供）)

中美會計師協會近日舉辦2025新春大型公益講座，19位會計師、律師以及稅務、貸款 專家、理財顧問和企業創辦人全方位分享新的一年聯邦以及加州稅務、法律、移民、地產、理財等生活財務相關最新資訊。

為時兩天的線上講座內容豐富而實用，內容包括：

─中美會計師協會會長、會計師桑菁分享《如何防範AI 欺詐》；

─會計師Zoe張分享《2025美區TK店稅務須知》；

─會計師陳菲分享《小雇主省稅利器Solo 401K》；

─會計師劉育碩分享《外國人出售房地產的規畫和策略》；

─會計師牛培彥分享《怎樣快捷成立公司》；

─國稅局稅務專家Susanne郭分享《2025年申請季更新資訊》；

─投資 集團創辦人Steve Chang分享《2025年美國商業地產將會出現大反彈嗎？》；

─滙豐地產總裁John張分享《2025年房地產新法規》；

─會計師Wendy劉分享《如何用AI做財務報表及投資分析》？

─稅務專家Marshall Olney分享《企業的跨國稅務規畫》；

─會計師Annie羅分享《美國新政下S Corp省稅策略》；

─律師李翀鳴分享《房子因火災受損怎麼理賠？保險拒賠怎麼辦？》；

─律師華強分享《傑出人才綠卡的新規定和案例分析》；

─貸款專家Elisa劉分享《2025如何輕鬆獲得房貸？》；

─理財顧問Julia劉分享《華人青年和留學生如何成功拿Offer?》；

─會計師楊光明分享《川普新稅務機AI GPU時代Crypto Currency稅務規畫》；

─理財顧問David/艾冬分享《如何最優化領取社安福利》；

─理財師閆淑娟分享《為退休時的納稅做準備》；

─理財師陳貞分享《如何申請更多的助學金》。

所有講員的資訊均可通過上網瞭解：https://us02web.zoom.us/rec/share/6dpW9O2oyxtAy-Cwa0wez7jSMYIu9oIzwOeqYyF7HsQLwz5s7XTBGtyMhdgWRs_A._VdjZ3rQwzHbtcu5（密碼：9Z0q8?ME）；https://us02web.zoom.us/rec/share/W3B8-vyIiMtCPiTDZ9u6aE9M7EPeWHmH8-HM2MIeIdaFs4feeWzyFUwgJVbqZREe.bLD9al3EHVQGVYMB（密碼: =?*V6h5&）