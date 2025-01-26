遇移民局搜查可求助律師 在家避免應門

華人律師鄧洪事務所翻譯了移民局上門前，要了解的權利中文版。（PDF截圖）

面對川普政府準備展開移民 和海關執法局（ICE ）的突襲行動，鄧洪律師事務所將提供免費的「移民局上門前應了解的權利」，中英文版供民眾下載，如若遇到搜查要立刻求助律師、在家避免應門、看清楚搜查令類別等。

所有居住在美國的人包括無證移民，都享有美國憲法權利。如果您是無證移民，且移民局（ICE）人員敲門，但當事人享有權利不開門。除非來人有法官簽署的有效逮捕，否則不必開門或讓警察或移民局官員進入住所。

只憑移民逮捕令不能進屋

移民局簽發的行政逮捕令與法官所簽署的逮捕令不一樣。如果移民官員只有移民局逮捕令，除非取得到當事人或屋內人士的口頭同意，否則不能進入住屋內。如果執法人員說他們有法官簽署的逮捕令，請他們把逮捕令從門縫塞進去，或是把逮捕令舉到窗前。

如果逮捕令上沒有本人正確姓名和地址，也沒有法官簽名，就不必開門讓他們進入。如果決定與執法人員交談，也無需開門，可以隔著門交談，也可以走出門外在屋外與他們交談。當事人也有權保持沉默。

當事人有權保持沉默

如果有人問您在哪裡出生或如何進入美國，您可以拒絕回答或保持沉默。如果你選擇保持沉默，請說「我選擇保持沉默」，您可以向警官出示本權利卡（英中文），說明您將保持沉默並希望與律師見面後才交談。

可以拒絕提供證實自己來源國的身分文件，千萬不要提供不實資料或向執法人員說謊。當事人有權利與律師交談如果被扣留或逮捕，可以要求見律師，並有權要求扣留所提供一份被扣留人士監獄 手冊，了解扣留中心相關規定。

如果自己沒有律師，也可以跟移民官表明想要跟律師見面。如果有律師，有權利直接見律師。如果你事先已簽署了G-28 （律師委託表格），你可以將此表格交給移民官員並請家人盡快通知律師。如果沒有律師，你可以向扣留中心提供一份免費或低費的律師名單。

若被捕勿輕易簽署文件

當事人有權利要求移民官向領事機構報告本人被逮捕的消息，領事館或可以協助自己尋找適合的律師。在與律師見面前，可以拒絕簽署任何移民局提供的文件。如果決定在與律師見面前簽署文件，要確定自己清楚了解並明白所有文件的內容。如果被逮捕十天後，本人的監獄帳戶沒有足夠的錢打電話，監獄必須提供一次免費的電話讓本人聯繫親友。

有需要民眾可在https://www.dropbox.com/scl/fi/sbk4l7duhmqzprqxen197/.pdf?rlkey=442z4s38nbqncb4vc3f15r5g4&e=1&st=9w2wtk7v&dl=0下載。