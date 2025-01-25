華人協會主辦 天普市今辦新春活動迎蛇年

天普市將於25日舉辦農曆新年慶祝活動，內容包括傳統表演、美食品嚐、家庭互動和抽獎，適合全家同樂，共迎蛇年新春。（天普市官網）

為迎接農曆新年的到來，天普 市（Temple City）將於今（25）日辦新春慶祝活動，中午12時至下午4時，地點設在天普市公園（Temple City Park），風雨無阻，將為居民帶來豐富的文化、娛樂與美食體驗，也是全家同樂的最佳選擇。

本次活動內容多元，涵蓋獅龍舞表演、傳統美食免費試吃、抽獎活動、家庭互動專區、兒童遊樂區以及一系列精采的現場文化娛樂節目。此外，活動現場還將設置多個資訊攤位，讓民眾了解更多社區服務和資源。天普市政府希望透過這場慶典，讓居民感受到新春佳節的喜慶氛圍，並促進社區融合。

本次活動由天普市華人 協會主辦，邀請多支表演團體帶來精采演出。美食也是此次活動的一大亮點，多家本地餐廳將於現場提供免費試吃，讓民眾感受正宗的傳統中式美味。參與餐廳將為居民帶來各式各樣的美食，滿足不同口味的需求。

除了表演和美食，現場還設有家庭互動區和兒童遊樂專區，讓家長和孩子都能找到屬於自己的快樂時光。活動還將舉辦抽獎，提供豐富的獎品，為參與者帶來新春的好運與驚喜。

天普市政府也歡迎所有民眾攜家人朋友，前來參加這場農曆新年慶祝活動，感受多元文化的魅力和濃厚的節日氛圍，共同迎接新年的到來。