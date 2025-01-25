南加野火逾周 空氣品質恐超官方數據 官員籲戴N95口罩

南加野火肆虐超過半個月，專家警告火場空氣可能含石棉、鉛等有毒顆粒，汙染超出監測範圍，衛生官員呼籲民眾提高警惕，正確佩戴口罩並遠離疏散區。（abc7電視台）

南加州 多場野火延燒超過一周，專家近日警告，火場空氣中可能含有石棉、鉛等有毒顆粒，這些物質可能來自燃燒的建築材料。由於顆粒過大，監測儀器或無法偵測，汙染程度可能超出官方空氣品質指數（Air Quality Index, AQI）的反映範圍。衛生官員強調，即使AQI顯示空氣正常，民眾仍須提高警惕，見火山灰或聞到煙霧應立即佩戴N95口罩 ，但高風險族群應先諮詢醫師。

洛杉磯 縣公共衛生廳首席醫療顧問奎克（Nichole Quick）博士表示：「火災產生的灰燼顆粒可能因過大而無法被標準設備偵測到，也因此不會影響AQI數值。」她提醒民眾，留意空氣中及環境周圍的灰燼，並採取適當的防護措施。

負責監測洛杉磯地區空氣品質的南海岸空氣品質管理區（South Coast Air Quality Management District）表示，目前採樣每六天進行一次，實驗室分析結果可能需數周時間才能完成。現有的環境感測器設置在遠離火場的地區，無法準確捕捉疏散區域的潛在毒素。

洛杉磯消防局危險品專家範格彭（Adam Van Gerpen）指出，危險品小組目前主要監測異常熱源和二氧化碳濃度，二氧化碳濃度升高可能顯示危險鹽酸的存在，但尚未對石棉和鉛等重金屬進行測試。他直言：「我們無法確定空氣中有哪些化學物質，但吸入這些未知物質是危險的。」他呼籲民眾遠離災區，避免不必要的健康風險。

專家進一步指出，即便火災後灰燼沉降，風吹仍可能將這些顆粒再次捲入空氣中，持續對健康構成威脅。南海岸空氣品質管理區經理愛潑斯坦（Scott Epstein）建議，清理灰燼時應避免使用掃帚或風扇，避免汙染物進入呼吸區域。「最理想的方式是輕灑清水後再清掃或拖地，或者使用配備HEPA過濾器的吸塵器進行清理。」

洛杉磯縣政府目前在公共圖書館、娛樂中心、部分老人中心及當地多家非營利組織提供免費的N95和P100口罩。災難資源中心也有提供支援，並協助民眾補發遺失的處方藥。奎克博士強調，正確佩戴口罩非常重要，應確保口罩與臉部完全貼合，無縫隙，並定期更換髒汙或潮濕的口罩。奎克也特別提醒，N95口罩可能對患有慢性呼吸道疾病、心臟病或其他慢性病的患者，以及兒童造成不適，因此這些族群應先諮詢醫師。