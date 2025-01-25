我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

南加野火逾周 空氣品質恐超官方數據 官員籲戴N95口罩

洛杉磯訊
南加野火肆虐超過半個月，專家警告火場空氣可能含石棉、鉛等有毒顆粒，汙染超出監測範圍，衛生官員呼籲民眾提高警惕，正確佩戴口罩並遠離疏散區。（abc7電視台）
南加野火肆虐超過半個月，專家警告火場空氣可能含石棉、鉛等有毒顆粒，汙染超出監測範圍，衛生官員呼籲民眾提高警惕，正確佩戴口罩並遠離疏散區。（abc7電視台）

加州多場野火延燒超過一周，專家近日警告，火場空氣中可能含有石棉、鉛等有毒顆粒，這些物質可能來自燃燒的建築材料。由於顆粒過大，監測儀器或無法偵測，汙染程度可能超出官方空氣品質指數（Air Quality Index, AQI）的反映範圍。衛生官員強調，即使AQI顯示空氣正常，民眾仍須提高警惕，見火山灰或聞到煙霧應立即佩戴N95口罩，但高風險族群應先諮詢醫師。

洛杉磯縣公共衛生廳首席醫療顧問奎克（Nichole Quick）博士表示：「火災產生的灰燼顆粒可能因過大而無法被標準設備偵測到，也因此不會影響AQI數值。」她提醒民眾，留意空氣中及環境周圍的灰燼，並採取適當的防護措施。

負責監測洛杉磯地區空氣品質的南海岸空氣品質管理區（South Coast Air Quality Management District）表示，目前採樣每六天進行一次，實驗室分析結果可能需數周時間才能完成。現有的環境感測器設置在遠離火場的地區，無法準確捕捉疏散區域的潛在毒素。

洛杉磯消防局危險品專家範格彭（Adam Van Gerpen）指出，危險品小組目前主要監測異常熱源和二氧化碳濃度，二氧化碳濃度升高可能顯示危險鹽酸的存在，但尚未對石棉和鉛等重金屬進行測試。他直言：「我們無法確定空氣中有哪些化學物質，但吸入這些未知物質是危險的。」他呼籲民眾遠離災區，避免不必要的健康風險。

專家進一步指出，即便火災後灰燼沉降，風吹仍可能將這些顆粒再次捲入空氣中，持續對健康構成威脅。南海岸空氣品質管理區經理愛潑斯坦（Scott Epstein）建議，清理灰燼時應避免使用掃帚或風扇，避免汙染物進入呼吸區域。「最理想的方式是輕灑清水後再清掃或拖地，或者使用配備HEPA過濾器的吸塵器進行清理。」

洛杉磯縣政府目前在公共圖書館、娛樂中心、部分老人中心及當地多家非營利組織提供免費的N95和P100口罩。災難資源中心也有提供支援，並協助民眾補發遺失的處方藥。奎克博士強調，正確佩戴口罩非常重要，應確保口罩與臉部完全貼合，無縫隙，並定期更換髒汙或潮濕的口罩。奎克也特別提醒，N95口罩可能對患有慢性呼吸道疾病、心臟病或其他慢性病的患者，以及兒童造成不適，因此這些族群應先諮詢醫師。

口罩 洛杉磯 加州

上一則

華人齊心 4急難救助協會合辦講座

下一則

山火損失加州所有屋主共同承擔 若FAIR資金耗盡 投保人將被收「補充費」

延伸閱讀

川普抵洛杉磯勘災：聯邦全力助災區重建

川普抵洛杉磯勘災：聯邦全力助災區重建
川普飛洛杉磯勘災 強調聯邦援助有條件

川普飛洛杉磯勘災 強調聯邦援助有條件
南加野火此伏彼起 災損初估超280億

南加野火此伏彼起 災損初估超280億
新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅

新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅
野火毀家園 洛杉磯避難所動物搭緊急航班 抵灣區

野火毀家園 洛杉磯避難所動物搭緊急航班 抵灣區
洛杉磯野火重創後華人餐廳不收現金 原因很無奈

洛杉磯野火重創後華人餐廳不收現金 原因很無奈

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步