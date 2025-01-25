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洛杉磯中領館春節招待會 200人齊聚同歡

記者張宏／洛杉磯報導
中國駐洛杉磯總領事館日前在領館舉辦「溫暖迎春·共慶中國年」春節招待會，郭少春大使夫婦（右七和右八）和來賓合影。（中領館提供）
中國駐洛杉磯總領事館日前在領館舉辦「溫暖迎春·共慶中國年」春節招待會，郭少春大使夫婦（右七和右八）和來賓合影。（中領館提供）

中國駐洛杉磯總領事館日前在領館舉辦「溫暖迎春·共慶中國年」春節招待會，來自當地政商學及華僑華人社團等200餘人齊聚一堂，共慶新春佳節；總領事郭少春表示，今年選擇在館內舉辦是為讓大家有家的感覺。

中領館館內現場布置傳統中國節日裝飾，如紅燈籠和中國結，營造濃厚的春節氛圍。郭少春大使致詞表示，春節不僅是中國的節日，也是全世界的節日。去年12月春節被正式列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，為全球提供感知中國文化的窗口，搭建文明交流互鑑的橋梁。中美關係的良性發展離不開廣大僑胞的支持。一年來，領區內的華商和中資企業紮根當地，追求共贏；中國留學生勤奮努力，廣交朋友；華僑華人團結一致，積極回饋社區。近日中美兩國首腦通話指出，中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮，造福兩國惠及世界。

回顧過去一年工作時，郭少春表示，總領館將外交為民牢牢扛在肩上，持續提升領事證件辦理效率，赴領區各州開展上門服務7次，累計受理各類證件申請超4000人次。將簽證業務納入上門服務範疇，得到僑胞和美方人士廣泛好評。領館全力做好領事保護與協助，接聽領保求助和諮詢電話6000多個，處置各類領保案件500餘起，就預防電信詐騙等發布領事提醒近40條，為身處困境的同胞提供力所能及的幫助。

針對近期洛杉磯縣遭遇的嚴重野火，他表示，藉此機會向在這場火災中不幸遇難、受災及受到影響的家庭和個人表示深切慰問。大家對早日恢復生機與活力充滿信心，同時也對2028年洛杉磯奧運會的成功舉辦充滿期待。

出席嘉賓包括美國國務院駐洛杉磯外事辦公室區域主任Dennis Shen、加州主計長科恩（Malia M. Cohen）及僑團代表張素久和林達堅等人。美國青島總商會創會會長劉銘表示，他參加過數次中領館春節招待會，今年在領館內舉辦更有過節氛圍感。邀請函也從郵寄紙本變成電子版，更有效率。招待會上大家寒暄敘舊，享受美食，還有洛杉磯加大（UCLA）留學生演奏的中國音樂和當地中學生文藝表演，大家度過美好的節日夜晚。

中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春大使致詞。（中領館提供）
中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春大使致詞。（中領館提供）
中領館春節招待會邀請函也從郵寄紙質變成電子版。（劉銘提供）
中領館春節招待會邀請函也從郵寄紙質變成電子版。（劉銘提供）
美國青島總商會創會會長劉銘（左）和僑領張素久合影。（劉銘提供）
美國青島總商會創會會長劉銘（左）和僑領張素久合影。（劉銘提供）

洛杉磯加大 春節 中國留學生

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