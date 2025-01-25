聖蓋博市府整頓違規攤販 保障食品衛生

聖蓋博市府整頓夜市攤商，聯合警局與衛生局採取執法行動並制定處罰標準。（本報記者／攝影）

聖蓋博 市近年來夜市攤商蓬勃發展，但部分攤商不具備健康許可證和營業執照，且在食品衛生、環境汙染和占用道路等方面引發居民不滿，市政府聯合警局與衛生局採取執法行動，並制定相關處罰標準。

近年來在社群平台宣傳推動下，聖蓋博夜市攤位生意興隆。但在食物製作過程中，部分攤商未能遵守相關衛生規定，隨意排放廢水造成環境汙染，占用人行道或餐車遮擋駕駛視線等，引發居民強烈不滿。

為維護市民的食品安全與公共空間的使用權，聖蓋博市政府在1月22日市議會上達成共識，對違規攤商祭出罰則。 根據市政府說明，聖蓋博市警局（SGPD）聯合洛杉磯縣衛生局（LA County Public Health）執法，發現某些攤商未取得衛生局核發的健康許可證（Health Permit），也未向市政府申請營業執照（Business License）。此類行為不僅危害公共利益，還可能涉及逃漏稅。目前，有關部門已蒐集來自居民檢舉與社交媒體相關線索，準備採取進一步法律行動。

聖蓋博市市長吳程遠指出，許多城市都面臨類似問題，路邊攤販從地下化走向地上化的根本原因，與2018年加州 參議會通過的SB 946法案密不可分。該法案在為移民社區與低收入 群體創造經濟發展機會，但同時對地方政府取締非法攤販設下多重限制。

吳程遠強調，雖然夜市文化近年來已逐步融入市政府舉辦的各類活動，但合法食品攤商與隨機非法擺攤之間存在本質差異。合法攤商必須符合食品加工、環境衛生、廢水處理及防火通道等項嚴格要求，為社區和消費者提供最大程度的保障。目前聖蓋博市多個非法夜市據點，已對市容及環境衛生造成負面影響，亂停餐車及占用人行道引發公共安全隱患。 儘管州法對地方執法有限制，但市政府仍有權要求攤商取得衛生局及市政府核發的營業許可證。吳程遠在市議會中指示相關單位，制定保障行人與駕駛路權、食品安全規範及處罰標準的具體法源。他也呼籲未取得合法營業資格的攤商，切勿為牟私利而損害公共利益。