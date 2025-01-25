聖蓋博夜市 亞洲小吃飄家鄉味 外國顧客也慕名而來

聖蓋博順發超市周邊的自發夜市，匯集醬香餅、魚蛋、鹽酥雞等亞洲美食，每周數天以先到先得方式營業，為當地華亞裔社群打造出一處充滿煙火氣的生活居點。（本報記者／攝影）

近日，位於聖蓋博市（San Gabriel）的順發超市附近，逐漸形成一個熱鬧的夜市，每周營業數天，提供包括醬香餅、香港 咖哩魚蛋、台灣鹽酥雞等多樣亞洲美食。不僅吸引眾多民眾前來體驗，也為當地華人 及亞裔社群帶來了濃厚的家鄉氛圍。

本報記者／攝影

這個夜市的規模逐漸擴大，各式小吃攤位雲集，不僅有中國傳統小吃醬香餅、甑糕、烤串，還包括深受歡迎的香港咖哩魚蛋、台灣鹽酥雞等特色美味。攤位前人潮湧動，顧客們在燈光下挑選心儀的小吃，品味著屬於夜市的濃郁人間煙火氣。其中，醬香餅攤主小唐也分享他的創業故事。他表示，發現當地缺乏正宗的醬香餅且市場需求高，因此決定投入這個行業。他的醬香餅以鹹甜口為主，可依顧客喜好加入辣椒調味，獲得「Chinese Pizza」的美譽，不僅受到華人歡迎，也吸引了不少當地外國顧客慕名而來。

醬香餅是一種中國傳統鹹甜口味的小吃，可搭配辣椒調味，也被親切暱稱為「Chinese Pizza」，在華人圈及主流市場廣受歡迎。（圖／小唐醬香餅在美國提供）

「這裡的味道讓我想起家鄉的夜市。」經常光顧的王女士說，每次路過都會忍不住停下來買些小吃；「雖然規模不大，但走在這裡，聞著各種小吃的香味，看著攤販們忙碌的身影，真的很有那種熟悉的感覺」。

小唐專注販售傳統鹹甜口味並可搭配辣椒調味的醬香餅，不僅深受華人顧客喜愛，更成功吸引主流市場。（圖／小唐醬香餅在美國提供）