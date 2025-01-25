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洛杉磯交通有多塞？全美第14 全球329

編譯胡立宗╱綜合報導
舊金山是全美塞車最嚴重的第二名。（美聯社）
舊金山是全美塞車最嚴重的第二名。（美聯社）

GPS科技公司TomTom的最新報告指出，洛杉磯的塞車問題不是全美最糟的，也不在十名內，「只有」第14。跟全球其他城市比起來更「落後」，只能排到第329名。

TomTom的分析方式是將交通數據分為幾大類，包括6哩路要開多久、每年在上下班車陣中浪費的時間，以及塞車增加的開車時間。

第一名毫不意外的落在紐約市頭上，難怪要開徵塞車費了。紐約人2024年在塞車中浪費了94個小時，短短6哩路要花超過30分鐘。

第二名則是舊金山，2024年浪費了81個小時，6哩路要開25分鐘。第三是檀香山，從十名之外狂升。整體來說，洛杉磯的全美排名「僅」第14，落後與費城、芝加哥與華府。

洛杉磯在某些項目的表現還不錯，但在壅塞度卻名列第一，代表某些地區的塞車嚴重到拉長洛杉磯人的開車時間。TomTom告訴KTLA，車特別多、尖峰時間特別塞，都是原因所在。不過洛杉磯的基礎建設、路網設計，也讓交通相對順暢。

紐約與舊金山雖然是全美最糟，但是放眼北美，墨西哥城才是最糟的，全球第17。整個美洲來說，哥倫比亞的巴蘭基亞（Barranquilla）可是全球第一，全年塞在路上的時間為126個小時，6哩路需要34分51秒。

二、三、四名都在印度，加爾各答（Kolkata）、班加羅爾（Bengaluru）、普恩（Prune）。2023年的第一名倫敦屈居第五，6哩路費時32分8秒。

洛杉磯 舊金山 費城

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