美簽縮減政治博弈 律師：先緊後鬆

美中政治博弈下，此次拿中國赴美簽證數量「開刀」。（取自美國駐華領事館官網）

美國駐華領事館在縮減夏季美簽處理量公告中提及的「由於中國政府的阻止」，不免讓人遐想雙方的政治博弈，顯示出美中在外交與人員往來關係上的持續緊張。南加律師許俊良表示，政治博弈通常會「先緊後鬆」，川普 政府上台後可能會出台新政策改善。

新總統上任伴隨一系列新政已是司空見慣，此次拿美簽處理量「開刀」，讓美中雙方面臨眼下最壞的情形。許俊良表示，「川普一向對中國態度強硬，而中方同樣不會示弱。一般在強強對抗時，會先把對方壞話講盡，後面爭取到多少空間都是川普個人的政績，預示著善意已經釋出」。許俊良補充說，「所謂的中國政府阻止也可能只是其中原因之一，美方完全可以從別的地方調人，目前只能持觀望態度，等待雙方政府後續如何善意合作，從而改善現有狀況。」

結合近期的美簽案例，許俊良表示，領事館和移民 局莫名其妙的「動作」很多。許多申請人符合免面談資格仍被要求線下面談，甚至經歷長時間的行政審查。這些申請人通常過往資料都已經被審核過一次，並且本身材料齊全，過往記錄也無異樣，到底調查些什麼沒人知道。領事館的不友善行為或許背後有其他政治目的，包括拜登政府時期也可能在美簽申請的操作上，有意無意間對中國政府施展不單純的壓力。

許俊良補充說，中國來美國的民眾真的很多，五大領事館的作業量根本來不及負荷，從而也可能導致「寧可錯殺也不要錯放的意識形態」，這些可能是在工作流程上有意無意形成的。川普上任之後推行新政，移民局也不會預設立場去施行。

應對美簽處理量減半的潛在因素，律師提醒申請人，應提前規畫簽證 申請，避免在簽證高峰期面對一號難求的狀況，並關注領事館的最新公告，以應對可能的延誤。