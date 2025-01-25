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華人齊心 4急難救助協會合辦講座

洛杉磯訊
南加州華人社區抵抗火災講座海報。（楊贀怡提供）
南加州華人社區抵抗火災講座海報。（楊贀怡提供）

洛杉磯地區世紀野火已延燒半個多月，寶馬山花園（Pacific Palisades）及艾塔迪那（Altadena）大火迄今未熄，休斯（Hughes）、聖地牙哥（San Diego）近日新火又起，損失慘重；政府及民間早已展開各項救災救急行動。

南加州華人社區聞風而動，第一時間展開各種救援活動。四大急難救助組織：洛杉磯急難救助協會、南加州台美急難救助協會、內陸僑界急難救助協會、橙縣僑界急難救助協會，將於1月26日聯合共同舉辦一場演講會，並邀請十數位社區團體共同參與，就社區受災民眾及一般大眾關注的災後問題進行面對面探討，為社區提供實用的參考資訊。

演講會主題是：𢹂手走出洛杉磯世紀惡火陰影，迎接嶄新生活。演講會四大要點：

1.保險實務：惡火肆虐後，申請理賠要點；房屋保險產業的未來可能動向分析；房屋保險業應變措施對受災戶及其他非受災大眾的影響，如未來能不能買到房屋保險，未來保費的走向，大眾可以負擔得起高額保費嗎？講員是華興保險張國興及團隊。

2.法律問題：惡火衍生的法律問題及責任；個人那些重要文件須必須追溯保有，如何快速申請，以便辦理保險，確保個人資產（存款，投資，房產等等）。講員是方孝偉律師。

3.心理健康：如何對待媒體及社交群體情緒性、政治性視頻及新聞報導、如何走向理性生活，培養與大自然共生，不怨天，不尤人。講員是洛杉磯華埠服務中心專員阮妮娜。

4. 災後重建之路：提供各級政府之災難補助計畫及申請辦法 。講員是Rosemead商會執行長冉瑞宜。

講座時間是1月26日周日上午10:30至12:30，地點在洛杉磯華僑文教中心，9443 Telstar Ave, Ca. 91731.。

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