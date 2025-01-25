台青職協換屆 沈毅昌交棒蔚忠諺

在創會會長田詒鴻（中）的見證下，台灣青年美國職涯發展協會13日舉行新舊會長交接儀式，前任會長沈毅昌（左）卸任，由新任會長蔚忠諺（右）接棒。（CTUSA提供）

台灣青年美國職涯發展協會（CTUSA）13日舉行新舊會長交接典禮，在創會會長田詒鴻見證下，由沈毅昌將會長職務交給蔚忠諺。蔚忠諺表示，未來將致力與主流社會建立更緊密連結，為台灣青年創造更多機會。

沈毅昌過去三年任內，帶領協會的「北美台灣菁英職涯博覽會」（TECCNA）等專案蓬勃發展，為台灣青年在美國職場適應和生涯規畫，提供關鍵支持。他的領導為協會奠定穩固基礎，獲得成員一致好評。蔚忠諺1997年來美，在美完成高中及大學學業，擁有會計背景，現深耕房地產 領域。他指出，雖然過去成長階段未曾接觸僑界社團資源，但一路受惠貴人相助。2023年加入職涯團隊後，被僑界領袖為台美人的付出所感動，決心投身社區服務，希望成為更多台灣青年在美職涯發展的助力。

蔚忠諺指出，未來除持續推動協會既有的職涯博覽會和導師計畫，還將致力與主流社會建立更緊密連結，為協會引入更多資源，同時提升台美青年的職場競爭力。

他表示，未來將深化活動內容、升級職涯博覽會及導師計畫，提供更多實務導向資源；同時積極尋求與民間及政府機構的合作機會，擴大協會服務範疇；並推動更多企業參與協會活動，幫助會員提升就業 機會，強化台美菁英的競爭優勢。

台灣青年美國職涯發展協會成立至今，始終以服務台灣青年為核心。蔚忠諺強調，未來將在現有基礎上，帶領協會進一步拓展版圖，打造更多跨文化、跨領域的職涯發展機會，幫助台美社區在美國社會中發光發熱。

CTUSA於2015年成立，協助台灣青年在美國的職涯發展，幫助他們落地生根。協會由創會會長田詒鴻和多位創會副會長共同創立，並在洛杉磯 僑教中心的支持下，逐漸成為台美社區重要的青年職涯推動平台。