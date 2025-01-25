亞馬遜捐千萬 馳援野火災區

亞馬遜攜手ABC7為南加州火災受災群眾提供護理包，並承諾捐贈1000萬元支援救災及恢復工作。圖為野火發生現場。（abc7電視台）

電商巨擘亞馬遜 （Amazon），近日投入1000萬美元協助洛杉磯 野火災區重建，並攜手ABC 7電視台開展救援行動。該公司除向19個地方單位捐贈超過41萬5000件物資，更設立野火救援中心，支援寶馬山(Palisades)和伊頓(Eaton)等重災區民眾與小企業復甦。

亞馬遜社區參與及公共政策主管安布羅茲(David Ambroz)透露，此次援助行動涵蓋多個面向，該公司聯手ABC 7製作救援包，內含牙刷、漱口水、肥皂及除臭劑等基本用品，並大力支持多個救援組織，包括南加 州紅十字會、洛杉磯消防局基金會、仁人家園(Habitat For Humanity)等。

據了解，亞馬遜九個月前即成立野火救援中心，該中心專責提供消防設備、民生物資及技術支援等。目前受惠機構包括各地消防站、洛杉磯聯合學區及多個基督教青年會分會。

安布羅茲指出，亞馬遜向來重視在地夥伴意見，「唯有透過深入了解社區需求，才能讓企業回饋發揮最大效益。」事實上，亞馬遜與ABC 7已有長期合作關係，先前「愛心火花」(Spark of Love)及「餵飽南加」(Feed SoCal)活動，已為弱勢民眾提供數千份玩具及食物。