華埠大聯盟賑災 1日募得1.2萬

洛杉磯華埠大聯盟17日在巴沙迪那的紅十字會火災臨時收容中心，將募集到的1萬2000美元捐款交到紅十字會常務幹事手中。（馬樹榮提供）

洛杉磯 野火是有史以來最具破壞力的火災，燒毀很多家園及人命，華人社區各界社團積極捐款和救助，洛杉磯華埠 大聯盟日前在巴沙迪那的紅十字火災庇護中心，將所籌1萬2000美元捐款交到紅十字會常務幹事手中。

洛杉磯華埠大聯盟將一日籌得的1萬2000美元捐款交給紅十字會做為救災之用，州參議員Sasha Renee Perez（左起）、聯盟主席馬樹榮、國會眾議員趙美心、紅十字會聖蓋博谷和波莫那地區負責人Diana Ramirez出席捐贈儀式。（馬樹榮提供）

大聯盟主席馬樹榮表示，洛杉磯火災造成的巨大損失，應該是美國有歷史以來最嚴重的災難之一，生活在美國的華裔，在這個時候應該站出來盡所能幫助災民。火災發生後牽動大家的心，他馬上發動籌款救災活動，和大聯盟骨幹成員陳楚華，余文波等各捐出1000美元，理事會成員鄺志民和鄺家駒等也各捐500美元，各會員也熱心響應捐款，在一天時間內共籌得1萬2000多美元。

馬樹榮說，希望災民能盡快重建家園，也感謝紅十字會這次對災民們伸出援手，協助安置災民，提供衣、食、住及協助申請援助。紅十字會把救援落到實處，因此他決定把捐款送給紅十字會來分配。

從左至右依次是Sasha Renee Perez、馬樹榮和趙美心。（馬樹榮提供）

聯邦眾議員趙美心 、加州第25選區參議員Sasha Renee Perez、紅十字會聖蓋博谷和波莫那地區負責人Diana Ramirez、紅十字洛杉磯地區執行長Joanne Nowlin等出席見證，大家均讚揚華埠大聯盟的義舉，值得大家敬佩和表揚。趙美心表示，感謝洛杉磯華埠大聯盟和馬樹榮主席把捐贈款交給了紅十字會，這是一筆急需的資金，幫助伊頓野火的倖存者。