我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊客爆量、羅浮宮年久失修 館長認「參觀是種折磨」

直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」

新希望華人互助協會 送暖老人中心

記者張庭瑜／羅蘭崗報導
新希望華人互助會伴耆老迎新春大合照。（記者張庭瑜／攝影）
新希望華人互助會伴耆老迎新春大合照。（記者張庭瑜／攝影）

新希望華人互助協會成員20日前往羅蘭崗福星成人日間保健中心（Lucky Stars Adult Day Health Care Center），為超過200位長者送上新春祝福。活動除了準備1500美元現金紅包、應景伴手禮及豐盛餐點外，還特別邀請三位卡拉OK高手獻唱多首名曲，並安排團體遊戲、趣味故事分享等互動環節，帶給長者們滿滿節慶歡樂。

現場百名老人齊聲合唱，氣氛溫馨又充滿歡樂。（記者張庭瑜／攝影）
現場百名老人齊聲合唱，氣氛溫馨又充滿歡樂。（記者張庭瑜／攝影）

該協會由僑務委員趙韻梅2018年創立，以「為善最樂」為宗旨。趙韻梅受訪時表示，協會成立以來，持續關懷各類弱勢群體，定期走訪養老院、保健中心及天使之家等機構。她強調，協會致力幫助有需要的僑胞，盼能默默為社區傳遞溫暖與正能量。現場受到探訪的福星日間保健中心，是洛杉磯地區規模較大的華人長者照護機構之一。中心創辦人之一李清瑜指出，儘管曾遭遇新冠疫情衝擊，但中心成立六年多來，始終堅持為長者提供優質服務，目前每日到訪人數近280人。她表示，創立中心的初衷是給予長者一個理想的交流環境，透過集體活動讓他們擺脫獨居寂寞。

成員們在歡笑聲中熱情帶動唱，現場氣氛溫馨又活躍。（記者張庭瑜／攝影）
成員們在歡笑聲中熱情帶動唱，現場氣氛溫馨又活躍。（記者張庭瑜／攝影）

活動中，卡拉OK高手獻唱四、五首膾炙人口的歌曲，長者們隨著音樂搖擺，臉上洋溢著笑容。主辦方也安排團體遊戲及趣味故事分享環節，現場氣氛熱絡，歡笑聲不斷。協會表示，透過這樣的新春活動，不僅能讓長者感受節日氣氛，更能促進彼此交流，共度溫馨時光。

華人 養老院 疫情

上一則

好市多無長者優惠 但領藥、旅遊省開銷

下一則

美簽縮減政治博弈 律師：先緊後鬆

延伸閱讀

「瓊瑤劇第一帥」唱卡拉OK 愛犬和音被封「咆哮狗」

「瓊瑤劇第一帥」唱卡拉OK 愛犬和音被封「咆哮狗」
耆樂融融 大紐約老人中心新春聯歡

耆樂融融 大紐約老人中心新春聯歡
亞總會分送社區春節暖心包

亞總會分送社區春節暖心包
中華公所 發紅包給12家老人中心

中華公所 發紅包給12家老人中心
法拉盛狀元書法社 茶會書法展交流作品

法拉盛狀元書法社 茶會書法展交流作品
台灣會館老人中心 歡慶聖誕暨會長交接

台灣會館老人中心 歡慶聖誕暨會長交接

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43
巨大冰塊從飛機上掉下來，砸穿居民臥室的天花板。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

驚魂╱巨大冰塊從飛機掉落 砸穿洛城民宅臥室天花板

2025-01-22 14:28

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅

新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步