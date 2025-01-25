新希望華人互助協會 送暖老人中心

新希望華人互助會伴耆老迎新春大合照。（記者張庭瑜／攝影）

新希望華人 互助協會成員20日前往羅蘭崗福星成人日間保健中心（Lucky Stars Adult Day Health Care Center），為超過200位長者送上新春祝福。活動除了準備1500美元現金紅包、應景伴手禮及豐盛餐點外，還特別邀請三位卡拉OK高手獻唱多首名曲，並安排團體遊戲、趣味故事分享等互動環節，帶給長者們滿滿節慶歡樂。

現場百名老人齊聲合唱，氣氛溫馨又充滿歡樂。（記者張庭瑜／攝影）

該協會由僑務委員趙韻梅2018年創立，以「為善最樂」為宗旨。趙韻梅受訪時表示，協會成立以來，持續關懷各類弱勢群體，定期走訪養老院 、保健中心及天使之家等機構。她強調，協會致力幫助有需要的僑胞，盼能默默為社區傳遞溫暖與正能量。現場受到探訪的福星日間保健中心，是洛杉磯地區規模較大的華人長者照護機構之一。中心創辦人之一李清瑜指出，儘管曾遭遇新冠疫情 衝擊，但中心成立六年多來，始終堅持為長者提供優質服務，目前每日到訪人數近280人。她表示，創立中心的初衷是給予長者一個理想的交流環境，透過集體活動讓他們擺脫獨居寂寞。

成員們在歡笑聲中熱情帶動唱，現場氣氛溫馨又活躍。（記者張庭瑜／攝影）

活動中，卡拉OK高手獻唱四、五首膾炙人口的歌曲，長者們隨著音樂搖擺，臉上洋溢著笑容。主辦方也安排團體遊戲及趣味故事分享環節，現場氣氛熱絡，歡笑聲不斷。協會表示，透過這樣的新春活動，不僅能讓長者感受節日氣氛，更能促進彼此交流，共度溫馨時光。