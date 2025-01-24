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洛僑團捐百萬瓶裝水 慰問消防員、賑濟災民

記者王若然／蒙特利公園市報導
聖蓋博市市長吳程遠（右）為本次捐贈活動的主辦單位之一番禺同鄉會的理事長沈鈞海頒發賀狀。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市市長吳程遠（右）為本次捐贈活動的主辦單位之一番禺同鄉會的理事長沈鈞海頒發賀狀。（記者王若然／攝影）

洛杉磯野火燃燒半個月以來，造成20多人死亡，上萬棟建築物燒毀，數萬人喪失家園，社會各界踴躍支援救災人員和災民。洛杉磯番禺同鄉會鄉親樂捐100萬瓶裝水給前線警消部門及災民，交由中華會館及各社區僑團轉運給相關單位與災民。

23日於蒙特利公園市番禺同鄉會會所舉辦的記者會上，洛杉磯番禺同鄉會理事長沈鈞海表示，該會一位鄉親有感於野火對南加州社區造成重大的傷害，決定捐出100萬瓶裝水給前線警消部門及災民，由於數量龐大，需要洛杉磯各僑團協助，才能分送到各災區及所需單位。他表示，首批2萬5000瓶裝水剛運抵番禺同鄉會會所，他感謝中華會館率先響應運送行動，造福災民。

蒙特利公園市和聖蓋博市消防局當天分別獲得了2500瓶裝水，後續還會收到更多。蒙市副市長楊安立表示，蒙特利公園市的消防員這幾周都在第一線撲滅山火，很需要這些捐贈。她說，「很感激這些組織的捐贈。」聖蓋博市市長吳程遠也到場表達了感謝，並為參與捐贈的組織頒發了表揚狀。

羅省中華會館主席聶澤英表示，中華會館建館136年來，扎根華埠，融入主流、回饋社會。他表示，山火無情、人間有情，大家在美國生活，不分族群，就要發揮一方有難，八方支援的精神。他表示，當獲悉番禺同鄉會鄉親樂捐100萬瓶裝水賑災，他就與福僑會會長林慧懿商議，率先認捐1萬瓶裝水交給不同之地區團體。

福僑會會長林慧懿表示，連日來他們將1萬瓶裝水分別運送至四個不同的地區單位，包括：Julius Klein 保護營19 - Azusa，當地是Eaton Fire災區非常需要飲用水；天普市市府由市議員文尚丞及市府經理Bryan Cook分派給警察局和消防隊；巴沙迪那由社團魔法城堡（Enchanted Castle）分發給當地災區艾塔迪那山腳下的一些中產或低收入戶的災民；最後是巴沙迪那市耆英安養中心 。

參與了這次捐贈的組織和人士包括：洛杉磯番禺同鄉會理事長沈鈞海、羅省中華會館四大首長聶澤英、朱栢田、張麗卿、伍堅偉、顧問黃鍾艷珍、伍尚齊，僑務委員李健民，以及僑團負責人林慧懿、譚新誠、呂惠棠、王震、鄭偉民、郭元培等。

中華會館福僑會等僑團將100萬瓶裝水送給災區人民及警消一線人員。（記者王若然／攝...
中華會館福僑會等僑團將100萬瓶裝水送給災區人民及警消一線人員。（記者王若然／攝影）

蒙特利公園市 洛杉磯 聖蓋博

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