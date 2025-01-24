洛僑團捐百萬瓶裝水 慰問消防員、賑濟災民
洛杉磯野火燃燒半個月以來，造成20多人死亡，上萬棟建築物燒毀，數萬人喪失家園，社會各界踴躍支援救災人員和災民。洛杉磯番禺同鄉會鄉親樂捐100萬瓶裝水給前線警消部門及災民，交由中華會館及各社區僑團轉運給相關單位與災民。
23日於蒙特利公園市番禺同鄉會會所舉辦的記者會上，洛杉磯番禺同鄉會理事長沈鈞海表示，該會一位鄉親有感於野火對南加州社區造成重大的傷害，決定捐出100萬瓶裝水給前線警消部門及災民，由於數量龐大，需要洛杉磯各僑團協助，才能分送到各災區及所需單位。他表示，首批2萬5000瓶裝水剛運抵番禺同鄉會會所，他感謝中華會館率先響應運送行動，造福災民。
蒙特利公園市和聖蓋博市消防局當天分別獲得了2500瓶裝水，後續還會收到更多。蒙市副市長楊安立表示，蒙特利公園市的消防員這幾周都在第一線撲滅山火，很需要這些捐贈。她說，「很感激這些組織的捐贈。」聖蓋博市市長吳程遠也到場表達了感謝，並為參與捐贈的組織頒發了表揚狀。
羅省中華會館主席聶澤英表示，中華會館建館136年來，扎根華埠，融入主流、回饋社會。他表示，山火無情、人間有情，大家在美國生活，不分族群，就要發揮一方有難，八方支援的精神。他表示，當獲悉番禺同鄉會鄉親樂捐100萬瓶裝水賑災，他就與福僑會會長林慧懿商議，率先認捐1萬瓶裝水交給不同之地區團體。
福僑會會長林慧懿表示，連日來他們將1萬瓶裝水分別運送至四個不同的地區單位，包括：Julius Klein 保護營19 - Azusa，當地是Eaton Fire災區非常需要飲用水；天普市市府由市議員文尚丞及市府經理Bryan Cook分派給警察局和消防隊；巴沙迪那由社團魔法城堡（Enchanted Castle）分發給當地災區艾塔迪那山腳下的一些中產或低收入戶的災民；最後是巴沙迪那市耆英安養中心 。
參與了這次捐贈的組織和人士包括：洛杉磯番禺同鄉會理事長沈鈞海、羅省中華會館四大首長聶澤英、朱栢田、張麗卿、伍堅偉、顧問黃鍾艷珍、伍尚齊，僑務委員李健民，以及僑團負責人林慧懿、譚新誠、呂惠棠、王震、鄭偉民、郭元培等。
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