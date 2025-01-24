我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷傑納隆科學獎 14華生入決賽 40人榜單占比逾3成

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

南加周末迎風雨 火毀地區憂泥石流

洛杉磯訊
國家氣象局23日表示，冷風暴系統南移本周末給南加州帶來降溫降雨天氣，但可能引發火毀地區泥石流令人擔憂。（讀者提供）
國家氣象局23日表示，冷風暴系統南移本周末給南加州帶來降溫降雨天氣，但可能引發火毀地區泥石流令人擔憂。（讀者提供）

南加州本周末預計有冬季風雨，國家氣象局23日表示，預計降溫降雨將在24日到來，並在周末加劇，雨勢可能持續至下周二；對於目前仍在持續的大洛杉磯火災地區來說，冬季風暴是否導致大規模的泥石流令人擔憂。

資深氣象學家Dave Houk表示，本周末，南加州沿海地區以及山區幾乎每個地方都會出現至少陣雨，周六至周一期間，部分地區會出現大雨和冰雪；部分沿海地區到山區周日下午和晚上還有可能出現雷暴；周一可能會再次出現雷暴，並可能出現強度更高的降雨；下周二至周三部分地區可能會出現冰雹和雷暴。本次冬季風暴預計給大多數沿海地區帶來0.25至0.50英寸降雨，部分山麓和較低的山坡可能會降雨1至1.5英寸。

他表示，洛杉磯縣大部分地區本周六上午10點後，火毀地區的降雨量預計不到十分之一英寸。橙縣周六下午4點後至下周二會有陣雨，雨量預計小於十分之一英吋；此外，該地區周日預計會有雷暴。

雖然有對泥石流的擔憂，但本次降雨利大於弊。南加州通常需要三至四英寸的降水才能有效結束高火災季節，陣雨也有助於沉降野火地區周圍的灰塵，短暫幫助清除空氣顆粒。

南加國家氣象台首席遠距氣象學家Paul Pastelok表示，未來六周內下一次大雨的可能性是2月10日至23日，如果這段時間沒有出現明顯降雨，3月的大部分時間可能會變得乾燥，從而進一步加劇野火局勢。

南加 加州 海地

上一則

SCAN免費健保諮詢 免費健保諮詢

下一則

Cook Cell不銹鋼不粘鍋 100%防刮 現場特價

延伸閱讀

黃功吾等4攝影大師遊廣東 南加橙縣辦攝影展：感受中國魅力

黃功吾等4攝影大師遊廣東 南加橙縣辦攝影展：感受中國魅力
洛杉磯避難所動物乘坐緊急航班到達灣區

洛杉磯避難所動物乘坐緊急航班到達灣區
洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？
104歲英雄 恩西諾水庫 抵擋火災關鍵力量

104歲英雄 恩西諾水庫 抵擋火災關鍵力量
休斯大火5萬人接撤離令 華人目睹天空灰紅

休斯大火5萬人接撤離令 華人目睹天空灰紅
南加周末迎來風雨 火毀地區擔憂泥石流

南加周末迎來風雨 火毀地區擔憂泥石流

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
巨大冰塊從飛機上掉下來，砸穿居民臥室的天花板。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

驚魂╱巨大冰塊從飛機掉落 砸穿洛城民宅臥室天花板

2025-01-22 14:28
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43
近年來小費要求變得更為普遍，應用程式和支付螢幕等新科技，用更直接的方式索取小費加速此一情況，然美國人對小費文化感到厭煩。(Unsplash/Blake Wisz)

看完帳單還在付20%小費或更多嗎？ 一般人付這個數

2025-01-22 21:18

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀