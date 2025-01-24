Amtrak洛杉磯至聖地牙哥 3月增2班 11月再增1班

搭乘美鐵Pacific Surfliner往來洛杉磯和聖地牙哥增加班次。（取自Amtark網頁）

「LOSSAN鐵路廊道」（洛杉磯 ─聖地牙哥 ─聖路易奧比斯波）是全美運量僅次於波士頓─紐約─華府的鐵路路線，但在新冠疫情期間班次減少，在獲得聯邦補助2700萬美元後，洛杉磯─聖地牙哥將先增加三班，洛杉磯─聖路易奧比斯波預計2026年增班。

美鐵（Amtrak）的「Pacific Surfliner」除了是南加 六縣重要城市間的運輸管道，同時也是盡覽太平洋沿岸風景的觀光路線，共計29站。2025年3月間將回增兩班，11月增加一班，然後才是洛杉磯以北的班次增加。

洛杉磯─聖地牙哥在今年底將達到13車次，營運時間幾乎每小時一班。橙縣富樂頓市長Fred Jung也是LOSSAN的副主席，他告訴KTLA增加班次將造福許多鄉里，居民、學生、遊客都能更便利。

雖然因為疫情減班16%，但是搭乘人數不減反增，單是2024年Pacific Surfliner的搭乘人數就突破200萬次，年增20%。聯邦補助款將可恢復疫前運量，並補齊未來六年的營運成本。

LOSSAN增班將是加州交通今年的重要一步，市長Fred Jung強調，鐵道運輸的回復與強化將能為海岸沿線提供穩定可靠的運輸方式，也符合南加沿海運量增加的趨勢，也能化解現下擁擠的公路交通。

由於南加野火造成災情，Amtrak日前也推出南加州路線僅10元票價，任何人不限災民均可購買。