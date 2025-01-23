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舞星槍案2周年 蒙市上百人捧燭光悼念逝者

記者趙健╱蒙特利公園市報導
來自南加各地的民眾聚集在蒙市市政廳門口，手捧燭光，以表哀思。（（記者趙健/攝影）
來自南加各地的民眾聚集在蒙市市政廳門口，手捧燭光，以表哀思。（（記者趙健/攝影）

蒙特利公園市大規模槍擊慘劇帶來的傷痛，仍需更多時間和努力才能完全散去。21日晚，來自南加各地的上百民眾，聚集在蒙市市政廳門口，不分族裔、不論年齡，大家手捧燭光，表達哀悼。

視頻來源：記者趙健

自槍擊案發生後，蒙市每年21日晚都會舉辦燭光悼念守夜活動（Candlelight vigil），致敬亡者的同時，也為生者祈福，並反思如何阻止類似悲劇發生。悼念活動上，多個亞裔公益組織到場，為參與者提供心理健康、救濟金、社區資源等方面的中文咨詢服務。

2023年農曆除夕夜發生的蒙市大規模槍擊案，是洛杉磯縣歷史上最嚴重的槍擊事件。守夜活動上，蒙市民選官員悉數到場。該市表示，創傷治癒工作仍在繼續，直到每個需要幫助的人都得到幫助為止，這是一項將在未來持續進行的關懷行動。

槍擊案倖存者Jim Goodman是退休警探，槍手射擊時，他用身體保護同伴，左腳、背部中槍。他在悼念活動上，講述仍讓他記憶猶新的案發經過。「我已經痊癒大約80%，但仍有一些問題，我花了10個月才再次跳舞。」而獲得Goodman保護的Hedi說，「我沒有他那麼強壯，只能說恢復了一些。」如今，她已經能在遠離案發現場的舞社跳舞。

蒙市副市長黃泰平說，「在這樣一個黑暗的時刻，我們看到很多英雄行為。」蒙市市議員羅霈霆稱，這場悲劇是「這個社區生活中最黑暗的時刻之一」。由於羅霈霆住的地方，距離舞廳只有10分鐘路程，他永遠不會忘記直升機在上空盤旋尋找槍手的聲音，以及急救人員發出的警報聲。但令他震驚的是，自從蒙市槍擊案發生以來，已經發生1000多起大規模槍擊事件，他呼籲人們反對槍枝暴力。

不少非華裔也參與悼念活動，當地牧師聯盟代表Julie Baez表示，她每年都會參加這裡的活動，希望能夠互相支持、彼此聯繫。這些年來，她感覺大家變得更加親近和緊密，現在不同族裔間的互動和理解，也逐漸增多。

現場有不少年輕面孔，參與者表示，這場悲劇給社區帶來巨大傷痛，當人們站一起致敬死者，這很有意義，讓社區更加堅固。吳怡萱每年都會帶著創作的精美心形花環來參加紀念活動，她說，用這種藝術創作方式緬懷逝者，也是對自己的療癒。「槍擊案發生前的幾個月，我的父親去世」，她用藝術療癒自己，將痛苦轉化為美麗。

自蒙市槍擊案後，吳怡萱每年都會帶著自己的藝術作品來到現場，和社區一起緬懷逝者。（...
自蒙市槍擊案後，吳怡萱每年都會帶著自己的藝術作品來到現場，和社區一起緬懷逝者。（記者趙健/攝影）
悼念活動現場的非營利組織攤位。（記者趙健/攝影）
悼念活動現場的非營利組織攤位。（記者趙健/攝影）
蒙市市長吳紹榮（站立者） 主持悼念活動。（記者趙健/攝影）
蒙市市長吳紹榮（站立者） 主持悼念活動。（記者趙健/攝影）

槍擊 蒙特利公園市 亞裔

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蒙市槍擊案2周年 受害家屬、倖存者告兇手、舞社

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