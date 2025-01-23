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蒙市槍擊案2周年 受害家屬、倖存者告兇手、舞社

蒙特利公園訊
蒙市槍擊案四名受害者的親屬以及一名倖存者，17日提告槍手的遺產和案發舞社提起不當死亡。（記者趙健/攝影）
蒙市槍擊案四名受害者的親屬以及一名倖存者，17日提告槍手的遺產和案發舞社提起不當死亡。（記者趙健/攝影）

2023年農曆除夕夜，蒙特利公園市發生悲劇性大規模槍擊案；兩年過去，殺戮的陰霾依然沒有完全散去。17日，槍擊案四名受害者的親屬及一名倖存者，向槍手的遺產和案發舞社提告，指控其過失致人死亡。

2023年1月21日，時年72歲的兇手陳友艮(Huu Can Tran，音譯)在蒙市舞星舞社（Star Ballroom）開槍，造成11人死亡、9人受傷。陳友艮案發次日在托倫斯市（Torrance）一處購物中心外，被警察攔下後飲彈自盡。

這起大規模槍擊案喪生的Xiujuan Yu、Yu Lun Kao、LiLan Li和My My Nhan的親屬，17日分別通過洛杉磯縣高等法院提告，對陳友艮的遺產（Tran estate）提告不當死亡（wrongful death）、襲擊和毆打傷害，以及對舞星舞社提告不當死亡、責任和疏忽。

訴訟稱，舞社的業主和經理「疏忽大意，沒有採取合理措施和安全措施」，包括「保安、攝像機和足夠照明，以保護顧客……免受Huu Can Tran犯罪行為的侵害」。

原告還稱，業主和經理知道舞蹈室及其周圍發生「類似犯罪事件」，但沒有警告顧客注意危險，但訴訟並未詳細說明這些其他事件是什麼。

案發當天被陳友艮打傷的Kevin Tang，也以襲擊和毆打罪向陳友艮的遺產提告，並指舞星舞社的疏忽和責任，訴狀稱，Tang在攻擊中左股骨受傷，不得不接受手術並請假恢復。

所有五起訴訟中的原告，均由律師Danny Soong代理，要求對陳友艮的遺產給予未具體說明的懲罰性賠償，並向舞星舞社尋求未具體說明的補償性損害賠償。

舞星舞社1990年開業，20多年來發展為一個社交中心，特別是尋求通過舞蹈課和社區活動建立友誼的移民。梁卓2013年接管這間舞社，在槍擊案發生後，梁卓曾向本報表示，她提前終止和房東的合約，不考慮重新開張，「回到同一個地方工作很困難」。

槍擊 蒙特利公園市 洛杉磯

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