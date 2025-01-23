104歲英雄 恩西諾水庫 抵擋火災關鍵力量

從上空俯瞰恩西諾水庫（Encino Reservoir），攝於2022年9月28日。該水庫是洛杉磯的應急供水來源，但在此次阻擋寶馬山大火蔓延時發揮關鍵作用。（洛杉磯時報/Hayley Smith攝影)

1月11日，洛杉磯 居民在敬畏與恐懼中，目睹了一場壯觀的空中滅火行動，數架飛機對寶馬山大火進行水轟炸，試圖阻止其向布倫塢和恩西諾推進。

電視報導的大部分畫面集中於令人驚嘆的場景——直升機日夜飛越高聳的火柱，投放水源後轉身離去，紅色火焰瞬間轉化為白色煙霧的景象。目擊者們為每一次精準命中歡呼喝彩。

然而，在這場史詩般的空中滅火戰中，還有一位鮮少被提及的英雄：恩西諾水庫。

恩西諾水庫擁有104年的歷史，一直以來都是聖費南度谷居民珍視的資產。就在1月10日這一周，這座水庫成為整個社區抵擋火災威脅的關鍵力量。

消防員能夠如此積極地撲滅火災，其中一個原因是他們可以在距離前線僅數哩的地方取水。這座水庫隱藏在恩西諾山丘之中，位於強制撤離的區域內。

要了解這座水庫的重要性，可以觀看一段時光縮影的航跡圖，記錄飛機從恩西諾水庫往返火場的循環過程。

恩西諾水庫是當地的地標，受到社區的嚴密守護。多年來，居民曾與洛杉磯市政府的供水計畫展開激烈爭論。市府官員指出，露天水庫容易受到雨水徑流、鳥類排泄物及其他汙染物的影響而導致水質受到汙染。

依據《洛杉磯時報》報導，經過多次爭論，洛杉磯市最終在2002年決定保留恩西諾水庫，將其用於地震、乾旱和恐怖襲擊等緊急情況的應變水源。

恩西諾水庫是1920年代數個地標性的水庫之一，這些水庫是穆荷蘭（William Mulholland）為應對洛杉磯快速增長而提出的供水與儲水計畫的一部分。其他計畫包括石峽谷水庫與好萊塢 水庫等，在當周稍早時候於好萊塢發生日落大火（Sunset fire)時，消防員正是依靠這些水庫提供了充足的水源用於直升機滅火。（編註：穆荷蘭是美國知名土木工程師，以主導洛杉磯地區的供水基礎設施發展而聞名，是洛杉磯水務局奠基者之一。）

然而，恩西諾水庫也有一段黑暗的歷史。一些人將1990年代著名的千年恩西諾橡樹死亡歸咎於它。批評者認為，水庫奪走了橡樹的水源，但也有人將原因歸咎於空氣汙染 。

小啟：洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周四刊出。

原文來自洛杉磯時報，連結如下：

https://www.latimes.com/california/story/2025-01-14/massive-air-attack-brentwood-encino-palisades-fire