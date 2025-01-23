美屋一夜間燒成灰 華人痛斥政府負全責「造成這麼多人無家可歸」

華人屋主回到住所，無法接受眼前場景，美屋一夜間變成廢墟。（受訪者提供）

洛杉磯伊頓野火(Eaton Fire)摧毀幾千幢民宅，其中包括不少華人家庭。一棟傾注心血新裝修的美屋，一夜間在大火中化成灰燼，華裔 屋主非常傷心，痛斥政府應承擔全部責任，「這就是變相殘害，史無前例的悲劇，造成這麼多人無家可歸」。

亞凱迪亞市華裔居民Theresa的兒子住在艾塔迪那（Altadena），這是受伊頓野火(Eaton Fire)影響最嚴重的城市。Theresa接受本報採訪時，對家人失去房子痛心疾首，「這次真的很慘，一夜之間什麼都沒有了。整片區域的房子全被燒光，都變成廢墟。」

Theresa兒子的房屋，位於艾塔迪那New York Drive以北，7日野火爆發時，最初山上著火，但風向迅速轉向南側居民區。當晚6時左右，執法人員按門鈴要求附近居民撤離，「只給6分鐘的撤離時間，兒子帶著護照、電腦和一套換洗衣服很快離開，以為第二天就可以回家，誰也沒想到接下來會發生這樣的慘劇。」

撤離當晚，Theresa兒子幾乎整夜都在關注風向、火勢變化，「離開時，野火還在山上燃燒，離家尚有一段距離，但半夜時分，風一直往南吹，就越來越擔憂。」第二天8日，屋主設法回到住所，無法接受眼前場景， 「一個晚上，家全沒了，變成一片廢墟。真是禍從天降，非常痛心。」

Theresa說，從事房地產工作的兒子，為這幢房子傾注心血，最近重新裝修，設計得十分漂亮，「院子很大，有噴泉、火爐、花架，花園布置精美，就像高級酒店一樣；三間臥房，再加上大書房，每個角落都有獨特之處。 」火災前不久，屋主還在慶祝聖誕節，美屋張燈結彩，樹上掛滿璀璨裝飾，「房子美得如夢幻一般，沒想到，幾周後竟全都毀於一旦」。Theresa提供新房視頻給記者，但她不願媒體發布這些畫面，以免兒子觸景傷情。

Theresa表示，兒子和其他幾名同事組成的團隊，花三個月裝修這幢房子，作為居所的同時，也是他們的工作室。如今放在屋內的房地產資料，也全部燒毀，價值損失無法估計。「不只物質損失，精神上的傷害，更是無法彌補，小時候的照片、各種獲獎獎杯、紀念品全毀在大火中。」

對發生在家人身上的悲劇，Theresa痛斥加州 政府應對這場野火負責任，「政府削減消防資金，直接導致消防隊人手不足，薪水不漲，竟然發生缺水之類荒誕現象，救火時沒水可用。如果救火的水、消防人員充足，就可以保住艾塔迪那的大部分房子，不會像現在這麼慘。」

Theresa批評加州民主黨 政府，允許很多非法移民入境，並提供諸多福利，加重合法居民負擔；甚至縱容犯罪，導致治安惡化、民不聊生，搶劫、盜竊頻發。Theresa說， 「我家兩個月前也遭遇入室行竊，民主黨真的是把加州搞得一塌糊塗，此次野火突然來襲，各種致命弱點都暴露出來，導致無法挽回的災難」。

Theresa認為，政府需要為這場悲劇承擔責任，要蓋房子給受火災影響的災民住，而不是再蓋房子給吸毒成癮、不願工作的遊民。