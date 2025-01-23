洛縣買中位數房 平均月貸5670元 為5年前2倍

洛縣買房，年入至少17萬才買得起。圖為洛縣華人區的房屋建案示意圖。（記者王若然／攝影）

很多民眾都在討論近幾年加州不斷上漲的房價 。那麼普通人每月要花多少錢，才能供得起一套普通房屋？惠提爾每日新聞（Whittier Daily News）報導，近期在洛杉磯 縣購買一套中位數房子，每個月要付貸款 5670美元；這一價格，是五年前的兩倍。

惠提爾每日新聞對房地產研究公司「CoreLogic」近37年（截至2024年11月）的購屋者數據，結合房地美（Freddie Mac）30年固定貸款利率以及每月房屋價格中位數等數據進行統計，以去年11月為例，洛杉磯縣購屋者在支付20%首付款的情況下，每月需償還5670美元房貸，才可擁有一套價格在中位數的房屋。這是1988年以來，第八高的月供額，比2023年同期下降3%，但比五年前高98%。

高額的房屋月供，對屋主的經濟狀況造成不小壓力。據估算，若屋主花費40%的收入用於房屋還貸，他們每年需要至少掙17萬美元才能買得起房，這還不算17萬3800美元的現金首付款。

洛杉磯縣購房壓力主要源自高房價。該縣去年11月的房屋中位數為86萬9000美元。這是1988年以來，第六高的月，比2023年同期高3%，比五年前高39%。

洛杉磯縣高昂的房價導致房屋交易量下降。2023年與2024年，每月房屋成交量平均為4500比，相比2021年與2022年，下降了34%。若以兩年的成交量做統計，1988年以來，僅有4%的兩年成交量，低於最近兩年。

好消息是洛杉磯縣掛牌出售的房屋量有所增加。根據Realtors.com，2024年掛牌出售的房屋，比2023年增加了23%，但比疫情前的2019年少27%。