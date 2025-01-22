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野火災民恐湧入拉斯維加斯 衝擊房市

洛杉磯訊
洛杉磯野火災民湧入，恐給拉斯維加斯住房市場帶來巨大壓力。(Pexels)
洛杉磯野火災民湧入，恐給拉斯維加斯住房市場帶來巨大壓力。(Pexels)

洛杉磯史無前例的野火吞噬了成千上萬幢民宅，專家表示，未來一段時間，大量災民恐湧入拉斯維加斯，給本已緊張的當地住房市場帶來巨大壓力。

根據拉斯維加斯評論雜誌(Las Vegas Review-Journal)的報導，內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）利德房地產研究中心（Lied Center for Real Estate）主任Shawn McCoy稱，由於野火造成的破壞和損失，通常會導致大量房主考慮搬遷，洛杉磯居民很可能正在計畫搬到拉斯維加斯山谷等地區。

UNLV2018年曾對科羅拉多州野火進行研究，報告顯示，2000年至2012年期間，科羅拉多州8個縣的近36萬棟房屋，受到18場嚴重野火的影響。McCoy表示，洛杉磯野火現在是頭條新聞，人們都在談論這件事，數據顯示，像內華達州這樣的鄰近州，房產市場會開始做出反應。

根據內華達州機動車輛管理局（Nevada Department of Motor Vehicles）的數據，從2019年至去年年底，近15.8萬人從加州遷入內華達州，占全州新居民總數的43%，在所有遷入州中排名第一。

Redfin首席經濟學家Daryl Fairweather指出，那些希望從加州搬到內華達州的人，在這次歷史性的火災發生後可能會加速搬家計畫。他們從洛杉磯搬到拉斯維加斯，不僅為了規避自然風險，還因為這裡的房價便宜。由於火災導致洛杉磯住房存量減少，失去住房的家庭需要居住，當地房租可能因此上漲，其中一些人將選擇離開洛杉磯，因為他們無法負擔房屋費用；而那些繼續租房的人也會因為租金過高，不得不考慮搬到其他地方。

McCoy表示，研究顯示，野火頻發地區的房價在野火發生後會立即下跌，但一到兩年內基本都會大幅反彈。然而，購房者仍然非常青睞那些風景優美、靠近水源、植被茂密的理想住所。

隨著失去家園的洛杉磯居民尋找新住處，拉斯維加斯的租賃市場也會受到影響。McCoy指出，洛杉磯的災情肯定給拉斯維加斯當地的租金帶來上行壓力。除了房屋被毀的家庭不斷湧入，那些在災區附近但沒有直接受到影響的家庭，通過這次火災，可能對潛在風險有了更高的認識，並希望採取行動盡快搬到其他地區；他們可能不會繼續在洛杉磯租房，而是轉向包括拉斯維加斯在內的附近城市。

McCoy認為，野火還可能打消此前準備搬到洛杉磯的念頭，迫使他們考慮其他地區。

Fairweather表示，拉斯維加斯山谷的租金和房價將受到影響，其他地區也將出現災民湧入的情況。拉斯維加斯可能是洛杉磯人遷居的目的地之一，但並不是唯一選擇。實際上，根據分析氣候變遷與金融風險之間關係的《第一街》（First Street）雜誌的數據，未來30年內，拉斯維加斯住宅發生重大火災的風險是34%，高於洛杉磯住宅的30%。

洛杉磯 內華達州 租金

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