洛經文處喬遷 獨棟樓合署辦公

入口處懸掛著中華民國國旗。（記者張庭瑜/攝影）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處21日遷至Wilshire Blvd 4401號新址辦公，整合原本分散於3731及3660號的領務、經濟、教育、觀光、移民、科技及台灣書院等業務單位，周邊部分路段提供兩小時免費停車，方便民眾辦理業務。多數僑胞認為，洛杉磯市中心位置便於處理外交事務和集中管理，但也有人擔心對散居在距離較遠的華人 區的僑民不方便。

記者當日實地走訪位於洛杉磯市中心的新址發現，入口處設有警衛與安檢，中華民國 國旗高掛樓前，莊嚴氣派，也代表國家形象。周邊停車較為便利，除了附近街道的街邊停車位外，民眾也可選擇4201 Wilshire Blvd的付費停車場。