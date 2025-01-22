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蒙市少女失蹤案 初審延至2月26日

記者劉子為／洛杉磯報導
Jeffrey Chao（圖中）此前在女兒Alison Chao找回後的記者會上。（本報檔案照）
Jeffrey Chao（圖中）此前在女兒Alison Chao找回後的記者會上。（本報檔案照）

去年轟動華人圈的蒙特利公園市少女趙安（Alison Chao）失蹤案，21日在洛杉磯市福爾茨刑事司法中心（Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center）進行初步聽證會。案件被告也是趙安的父親Jeffery Chao出庭應訊，法官經與辯護律師討論後，決定將案件的預審日期延後至2月26日。

在當天的聽證會上，Jeffery Chao配戴白色口罩，表情不明。在庭審結束後，他與辯護律師交談約五分鐘。對於案件的進展，律師向本報記者僅簡短表示「目前無可奉告」。

辯護律師當庭向法院提出延期申請，建議2月26日作為新的預審日期。法官核實後確認該日期符合法院行事曆安排，並要求律師按規定提交相關文件，同時提供副本以便書記官備案。律師對此表示同意，承諾按要求完成提交。此外，法官向Jeffery Chao說明了其法律權利，包括要求在初步聽證後的10個工作日內或60天內進行預審的權利。在辯護律師的協助下，Jeffery Chao同意放棄這些權利，接受新的預審日期。

當天，Jeffery Chao的兩位好友也到場支持。他們在庭審後向媒體表示，無法對案件透露更多細節，但他們相信Jeffery，並會繼續支持他。

法官最終宣布，案件的預審日期定於2月26日，所有相關方須於當日返回法院參與進一步審理。

Alison Chao失蹤案於21日在洛杉磯市福爾茨刑事司法中心進行初步聽證會。...
Alison Chao失蹤案於21日在洛杉磯市福爾茨刑事司法中心進行初步聽證會。（記者劉子為/攝影）

蒙特利公園市 口罩 洛杉磯

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