蒙市少女失蹤案 初審延至2月26日

Jeffrey Chao（圖中）此前在女兒Alison Chao找回後的記者會上。（本報檔案照）

去年轟動華人圈的蒙特利公園市 少女趙安（Alison Chao）失蹤案，21日在洛杉磯 市福爾茨刑事司法中心（Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center）進行初步聽證會。案件被告也是趙安的父親Jeffery Chao出庭應訊，法官經與辯護律師討論後，決定將案件的預審日期延後至2月26日。

在當天的聽證會上，Jeffery Chao配戴白色口罩 ，表情不明。在庭審結束後，他與辯護律師交談約五分鐘。對於案件的進展，律師向本報記者僅簡短表示「目前無可奉告」。

辯護律師當庭向法院提出延期申請，建議2月26日作為新的預審日期。法官核實後確認該日期符合法院行事曆安排，並要求律師按規定提交相關文件，同時提供副本以便書記官備案。律師對此表示同意，承諾按要求完成提交。此外，法官向Jeffery Chao說明了其法律權利，包括要求在初步聽證後的10個工作日內或60天內進行預審的權利。在辯護律師的協助下，Jeffery Chao同意放棄這些權利，接受新的預審日期。

當天，Jeffery Chao的兩位好友也到場支持。他們在庭審後向媒體表示，無法對案件透露更多細節，但他們相信Jeffery，並會繼續支持他。