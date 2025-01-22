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西來寺除夕辭歲普佛 平安燈會29日起共6天 提供接駁車

記者張宏／哈岡報導
西來寺21日已張燈結綵萬事俱備。（記者張宏／攝影）
西來寺21日已張燈結綵萬事俱備。（記者張宏／攝影）

農曆新年來佛光山西來寺朝拜和參加民俗藝文活動已成南加華人社區傳統之一。西來寺21日舉辦記者會，宣布從除夕28日「辭歲普佛」到2月12日春節平安燈會舉辦一系列新春禮千佛、文化表演等民俗藝文活動，同時呼籲民眾盡量乘坐接駁車上山，且今年首次提供共乘車接駁服務。

（影音來源：記者張宏）

西來寺21日已張燈結綵萬事俱備，成佛大道兩側分為四個區塊，星雲大師的12幅新春墨寶也搭配卡通版的生肖雕像，讓大、小朋友都能歡喜合影，增添新年的喜氣。

西來寺21日已張燈結綵萬事俱備。（記者張宏／攝影）
西來寺21日已張燈結綵萬事俱備。（記者張宏／攝影）

西來寺住持慧東法師表示，今年燈會的主題為「向前有路光明在望」，鼓勵大眾勇敢走出去，精進努力，光明就在前方。年初，洛杉磯發生野火造成巨大損失，許多居民生命與財產遭受重創。面對困難與挑戰，期盼新的一年大家心中充滿光明與希望。

今年大年初一是工作日，但為緩解年節的交通堵塞，工業市警局局長Glenn Emery和加州公路巡警局（CHP）聖塔菲分局長Melissa Hammond呼籲大家盡量錯峰出行，建議最好搭乘Uber或Lyft交通工具。西來寺今年首次在山下的西來文教館處提供歷時六天的免費接駁車，接送大家上下山。

西來寺21日舉辦記者會，警消和各界代表出席。（記者張宏／攝影）
西來寺21日舉辦記者會，警消和各界代表出席。（記者張宏／攝影）

一如既往，在初一、初二、初四、初五及十一(1月29日、1月30日、2月1日、2月2日、2月8日)兩個周末，西來寺借用Puente Hills Mall停車場，提供約1000個停車位，西來寺提供往返交通車，接駁時間自上午8點至下午5點，免費接送，時間以現場公告為準。停車場僅供停放，車輛安全由車主自行負責。請駕駛依照地圖及交通指引，並遵循警方的指揮。

西來寺21日舉辦記者會，西來寺住持慧東法師（右四）工業市警局局長Glenn Em...
西來寺21日舉辦記者會，西來寺住持慧東法師（右四）工業市警局局長Glenn Emery（右三）和加州公路巡警局聖塔菲分局長Melissa Hammond（左四）等在發財樹前合影。（記者張宏／攝影）

春節期間寺院開放時間是周末上午8點至晚上8點，平日則為上午9點至下午5點。新春系列藝術與文化活動包括：除夕晚間七點半「辭歲普佛」，持續至正月十五「春節平安燈會」，初一上午10點「新春禮千佛」及中午12點半「新春文化表演」。初一、初四、初五(1月29日、2月1日、2月2日)上午10點至下午3點半的美食園遊會，推出各種傳統精緻多風味蔬食料理。

西來寺21日舉辦記者會，宣布從除夕28日「辭歲普佛」到2月12日春節平安燈會舉辦...
西來寺21日舉辦記者會，宣布從除夕28日「辭歲普佛」到2月12日春節平安燈會舉辦一系列新春禮千佛、文化表演等民俗藝文活動。（記者張宏／攝影）

慧澄法師表示，佛光緣美術館西來館會舉辦「東方文化藝術聯展」，展示來自「高雄市東方藝學會」13位藝術家的作品，展期至3月16日；初一至十五(1月29日至2月12日)於二合堂進行的「文化藝術體驗」活動，邀請民眾親手參與DIY製作，包括紙傘彩繪、藍染、團扇拼布等，深入體驗東方文化藝術。

春節 加州 星雲大師

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