中華會館27僑團迎新送舊 賀經文處3官員履新

中華會館歡迎經文處及洛僑中心官員拜會，第一排左起：伍堅偉、伍競群、陳敏永、張麗卿、聶澤英、陳令欣、鍾佩珍、張自豪。（受訪者提供）

新年伊始，駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長陳令欣、洛僑文教中心主任鍾佩珍、副主任陳品妤相繼抵達洛杉磯履新。1月19日下午，三位新官員拜訪羅省中華會館，獲得包括27個僑團在內的逾百位理監事熱烈歡迎，同時送別榮調回台的原洛僑中心主任陳敏永。

當天下午，中華會館召開2025年度首次理監事聯席會議，主席聶澤英、副主席朱栢田、監事長張麗卿、副監事長伍堅偉，以及多位顧問和理監事出席會議，與到訪的四位官員交流，探討未來僑務發展方向，進一步深化僑社與官員之間的合作與情誼。中華會館四首長特別向三位新任官員贈送會館成立130周年紀念特刊，幫助她們深入了解傳統僑社的歷史和使命。

洛城僑界與台灣官員互相祝酒致賀。（受訪者提供）

當晚的「迎新送舊」僑宴吸引包括傳統僑社、新僑團體、越柬寮僑團以及韓華僑團等約150位代表參加。席間，羅省中華會館主席聶澤英致詞，表示中華會館自創會以來，秉持孫中山先生提倡的自由、民主、均富理念，扎根華埠、融入主流、回饋社會。聶澤英並感謝僑委會多年來支持羅省中華學校華文教育，讓中華文化得以在海外薪火相傳。他特別提到陳令欣副處長甫抵洛即參與中華會館主辦的山火災民慈善籌款晚會，展現高度的支持與熱忱。

陳令欣表示，未來將致力與洛杉磯各僑團保持密切聯繫，為推動中華民國 的外交努力不懈。鍾佩珍主任提到，自己與加州 緣分深厚，這次在經文處紀欽耀處長的帶領下，將與同仁攜手為僑胞服務。

即將離任的陳敏永主任感性致詞，回顧任職四年間的感受，感謝僑胞對中華民國台灣的支持，並表達對僑界的深厚情誼。監事長張麗卿則代表僑界致謝，感念陳敏永主任為僑胞的辛勤付出，祝福他未來事業更上一層樓，同時期待三位新任官員能與僑界攜手合作，共同為中華民國的永續發展奮鬥。