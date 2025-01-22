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104歲游芳憫教授追思會 隆重莊嚴

洛杉磯訊
美國知名文化學者游芳憫教授遺像。（游蓬丹提供）
美國知名文化學者游芳憫教授遺像。（游蓬丹提供）

美國知名文化學者游芳憫教授於2025年1 月1日與世長辭，追思會於1月18日在福樂紀念公園致敬堂隆重舉行。追思儀式由北美華文作家協會彭南林副會長主持，在寧靜莊嚴的氣氛中進行。

洛杉磯僑界各大社團代表及親朋好友百餘人前來致敬，恭送104歲人瑞最後一程， 平生至交及親人在悼詞中深切緬懷一代鴻儒謙沖慈祥的音容笑貌，以及治學嚴謹﹑勤於筆耕的文化人形象。美西華人協會前會長徐永泰，以「悲天憫人﹑流芳千古」悼念。書法家甘富忠為多位僑界人士書寫追悼輓聯。著名詩人寒山朗誦詩作「儒風浩然」。游芳憫教授曾在聖蓋博市居住多年，該市丁言愉前市長代表市議會頒發紀念狀 （Certificate of Memoriam)），由游教授長女游蓬丹接受。

經文處紀欽耀處長悼念函中提及非常痛惜洛杉磯僑界一位廣受愛戴的長者游芳憫教授仙逝，他平日博覽群書，生活簡樸，與世無爭，為人謙沖慈愛，熱心服務僑社。

游芳憫是福建寧德縣人，出生於醫師世家，他的資歷讓人肅然起敬。畢業於福建永安師範學校，重慶中央政治學校，赴美後研讀哲學，獲美國啟洲神哲研究院頒發榮譽博士學位。曾任台灣新生報主筆及教育部文化講座主講人，並且功在杏壇，任教於靜宜大學，東海大學，及美國普林頓大學哲學研究院。他曾擔任美國孔孟學會會長，「北美洛杉磯華文作家協會」，「南加州寫作協會」顧問。他的兩本文化論文集「中西文化與哲學述要」及「東西倫理學史研究」均榮獲海外華文著述學術論著類首獎，備受好評。

洛杉磯 加州 聖蓋博

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