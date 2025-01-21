川普就職演說 南加華人感前景難料

川普上任首日立即簽發行政命令。(歐新社)

川普 20日宣誓就任美國第47任總統，並在就職儀式上發表演講。華人社區共和黨 支持者對川普演講施政目標高度讚賞；部分民主黨支持者則不屑一顧。中間立場人士表示，只要對美國人民有好處，樂觀其成。不過，仍對未來川普四年執政前景感到變化莫測。

洛杉磯 社區大學前教委吳黎耀華表示，川普喜歡迎接挑戰，可稱為「草莽英雄」；再次就職，是一個黃金時代的開始。川普在演講中提到洛杉磯火災，核桃市共和黨籍市議員秦振國指出，最近洛杉磯大規模野火，燒出了政府不作為的弊病，一些基礎設施是需要很長時間才能建設完善的。川普上任後，希望對加州各項不當政策有所改變。

共和黨籍劉龍珠律師認為，川普總統是一位務實且目標高遠具有大智慧的領導者。在演講中，川普強調要拚經濟降通膨、國內安全打擊犯罪、鞏固美國在國際上大國地位。川普堅定支持者楊文瑜感慨，在美國民主體制下，無論民眾對拜登和川普看法如何，但政權交接如此順利，反映了美國和平政權轉移的過程。

多位受訪民主黨籍人士均表示沒有觀看川普就職儀式。鑽石吧市市議員周柏華表示，作為一名地方政府民選官員，要為選民服務，會與州府、聯邦保持合作。

核桃市社區僑領官慧珍雖然力挺共和黨執政，但並非川普支持者。她對川普增加關稅、在美國本土鑽井產油的政策存疑。她認為，世界是互通的，美國很多生活用品依賴進口，若加了關稅，最後漲價部分還是由消費者埋單。

持中間立場的全美中華青年聯合會會長任向東表示，川普就任總統後，必然導致國家不同立場群體裂痕愈加嚴重，作為中間選民認為無論是拜登還是川普，都不是理想總統人選。律師李紅認為，無論是哪個黨派的總統，都是為了這個國家和人民服務的。川普在演講中提到諸多保護國內人民的施政目標，無論持何種立場的選民都會支持。