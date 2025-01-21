抗議川普移民政策 洛杉磯多族裔發聲

來自洛杉磯聯合學區的一位教師分享了川普當選後在校園中感受到的恐懼氛圍。（記者劉子為／攝影）

1月20日川普 正式就職美國總統之日，洛杉磯 播佑岡（Boyle Heights）地區聚集多個組織與社區成員，提出「反對驅逐出境」的訴求。活動現場吸引大量支持者，高喊「不要驅逐，要合法化」（Legalization, no deportation）的口號，表達對移民 社群的堅定支持。

洛杉磯市第14選區市議員胡拉多（Ysabel Jurado）表示，近期的火災讓許多勞工階級的洛杉磯居民，失去了工作和住所，如今又面臨可能被驅逐出美國的威脅。胡拉多回憶了自己的家庭歷史，強調她的父親曾因為是無證移民而遭受不公對待，但最終靠堅韌與努力撐過來。她呼籲洛杉磯的領導層挺身而出。

洛杉磯市第14選區市議員胡拉多呼籲洛杉磯的領導層挺身而出，與移民社區站在一起。（記者劉子為／攝影）

來自洛杉磯聯合學區（LAUSD）的一位教師也參與了集會，分享川普當選後校園中的恐懼氛圍。她表示，自己的學生和孩子對家庭可能被分離感到不安，而這種情況並非川普政府才開始，而是多年來針對移民社區的壓迫延續至今。

活動主辦方Centro CSO的一位指導員指出，當前的政治環境要求大家採取行動，而不是選擇消極面對。近期在加州貝克斯菲市（Bakersfield）發生大規模移民突襲事件，導致許多人被拘留或面臨被驅逐的威脅，她呼籲所有人站出來反抗這種不公。

活動現場吸引了大量支持者，高喊「不要驅逐，要合法化」的口號。（記者劉子為／攝影）

此外，社會主義自由之路（Freedom Road Socialist Organization）的代表Ruben，批評川普政府的政策對社會各個弱勢群體的威脅。他指出，川普的計畫將進一步傷害移民工人、LGBTQ群體以及婦女權利，並對環境造成破壞。

活動還吸引其他族裔團體參與，包括巴勒斯坦青年運動（Palestinian Youth Movement）。該組織代表提到，巴勒斯坦人民長期面臨壓迫，但他們的抵抗精神不曾減弱，她說，「我們站在這裡，不僅是為了洛杉磯的移民社群，也是為了全球的正義。我們的抗爭與所有被壓迫的群體緊密相連，團結才是我們勝利的關鍵。」