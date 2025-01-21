抗議川普移民政策 洛杉磯多族裔發聲
1月20日川普正式就職美國總統之日，洛杉磯播佑岡（Boyle Heights）地區聚集多個組織與社區成員，提出「反對驅逐出境」的訴求。活動現場吸引大量支持者，高喊「不要驅逐，要合法化」（Legalization, no deportation）的口號，表達對移民社群的堅定支持。
洛杉磯市第14選區市議員胡拉多（Ysabel Jurado）表示，近期的火災讓許多勞工階級的洛杉磯居民，失去了工作和住所，如今又面臨可能被驅逐出美國的威脅。胡拉多回憶了自己的家庭歷史，強調她的父親曾因為是無證移民而遭受不公對待，但最終靠堅韌與努力撐過來。她呼籲洛杉磯的領導層挺身而出。
來自洛杉磯聯合學區（LAUSD）的一位教師也參與了集會，分享川普當選後校園中的恐懼氛圍。她表示，自己的學生和孩子對家庭可能被分離感到不安，而這種情況並非川普政府才開始，而是多年來針對移民社區的壓迫延續至今。
活動主辦方Centro CSO的一位指導員指出，當前的政治環境要求大家採取行動，而不是選擇消極面對。近期在加州貝克斯菲市（Bakersfield）發生大規模移民突襲事件，導致許多人被拘留或面臨被驅逐的威脅，她呼籲所有人站出來反抗這種不公。
此外，社會主義自由之路（Freedom Road Socialist Organization）的代表Ruben，批評川普政府的政策對社會各個弱勢群體的威脅。他指出，川普的計畫將進一步傷害移民工人、LGBTQ群體以及婦女權利，並對環境造成破壞。
活動還吸引其他族裔團體參與，包括巴勒斯坦青年運動（Palestinian Youth Movement）。該組織代表提到，巴勒斯坦人民長期面臨壓迫，但他們的抵抗精神不曾減弱，她說，「我們站在這裡，不僅是為了洛杉磯的移民社群，也是為了全球的正義。我們的抗爭與所有被壓迫的群體緊密相連，團結才是我們勝利的關鍵。」
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