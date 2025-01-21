聯邦鐵路局撥款176萬 紓解聖蓋博谷貨運鐵路運輸

聖蓋博 谷政府委員會（SGVCOG）日前宣布獲得美國運輸部（U.S.Department of Transportation）鐵路道口安全分析研究（Railroad Crossing Elimination）補助計畫資助，來自聯邦鐵路管理局176萬美元的專項撥款，將用於阿拉米達東區走廊（Alameda Corridor-East）計畫第三階段的可行性研究。

ACE第三階段可行性研究是加州 僅有的七個透過鐵路道口安全分析研究計畫獲得資助的計畫之一，該計畫撥款總額為11億美元，用於改善和研究全國範圍內1000多處公路鐵路道口，也是聯邦鐵路管理局歷史上在道口安全方面最大的單筆投資。ACE第三階段可行性研究將包括工業市、鑽石吧 和核桃市的四個聯合太平洋鐵路平交道實施立交計畫的改善、最大限度提高公路安全性、減少車輛排放和支持經濟增長的改進措施。

從1998年開始的ACE計畫，旨在解決阿拉米達貿易走廊沿線貨運鐵路運輸量不斷增加帶來的影響。20多年來，該走廊已建造16處公路鐵路分離項目，以減少交通延誤、消除交叉碰撞並改善整個洛杉磯縣東部的空氣品質。ACE計畫第三階段重點是尋找更多的鐵路道口改進措施和創新解決方案，緩解聖蓋博谷地區的鐵路挑戰，提高安全度、減少交通擁擠並改善整個聖蓋博谷地區的貨運流動性。

聖蓋博谷政府委員會表示，平交道事故是美國鐵路相關死亡的第二大原因，每年有超過2000起事故和200人死亡。火車停滯或行駛緩慢造成的阻塞不僅造成居民不便，還會阻塞關鍵的通道，妨礙急救人員及時趕赴緊急狀況現場。透過將平面交叉路口替換為地下通道或天橋可以有效消除這些事故的風險。