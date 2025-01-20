慈濟賑災 華裔消防員捐款 自家被燒毀

慈濟美國在兩個聯絡處為災民發放物資。（慈濟美國）

為了幫助災民儘快恢復生活步調，慈濟 美國總會18日於慈濟聖谷艾爾蒙地 聯絡處（San Gabriel Valley Service Center）與慈濟西洛杉磯 聯絡處（West Los Angeles Service Center）兩個地點，同時舉辦第一輪山火賑災發放。而在伊頓大火中喪失家園的巴沙迪那（Pasadena）華裔消防員余建宏（Chien Yu）及父母當天也來到慈濟艾爾蒙地聯絡處捐款獻出愛心。

根據美國慈濟發布的消息，巴沙迪那市華裔消防員余建宏18日陪伴慈濟志工父母余清木和余錢票來到慈濟聯絡處獻愛心。雖然余建宏在全力投入山火救災工作時，自己的住家被大火燒毀。但他仍捐出善款給慈濟，希望能幫助災民。余建宏6歲時隨父母從台灣移居美國。他的父母在慈濟成立之初就擔任志工。余建宏對爸爸余清木說，「我現在就像你當年帶我們來美國時那樣，一無所有了。但我會和你與媽媽一樣，重新打拚再站起來。」

巴沙迪那消防員余建宏奮力救火，自己房子卻被燒毀的新聞被主流媒體報導。對於他們一家人來說，不僅失去了家園，也失去了兒子就讀的學校。根據ABC7電視台的採訪，余建宏的妻子Kim說，當火勢逼近時，她迅速收拾了一些物品，帶著兩個兒子撤離，而Yu只是帶了一些襪子和內衣就趕去參加救火。

慈濟美國18日在艾爾蒙地和西洛杉磯兩個聯絡處分別發放了50戶和37戶，共計7萬7900美元的現值卡。這些受災戶是完成了受災登記與住宅毀損審核的，並接到慈濟的簡訊通知後，來到聯絡處領取現值卡以及清潔用品、食物和衣鞋等賑災物資。

慈濟全球志工總督導黃思賢當日從台灣飛抵洛杉磯，一下飛機就直接來到艾爾蒙地會所，勉勵將投入發放的志工與面對面撫慰災民。之後他與曾慈慧、慈濟美國教育基金會執行長李瓊薰等人，又趕去西洛杉磯發放地點，巧遇台灣中央研究院廖俊智院長夫人陳復，而陳復15年前便帶著當時還是青少年的女兒，持續來慈濟做志工服務。