焚風20日再起 南加濕度下降慎防野火

南加州將面臨新一波山火天氣型態。圖為相關人員清理正在燃燒的寶馬山大火地區。（取材自FOX電視台畫面）

福斯電視台（FOX）報導，由於聖塔安那焚風（Santa Ana winds）增強，南加州 本周再次面臨火災威脅。奧克斯納（Oxnard）國家氣象局表示，自20日上午10時開始持續至晚間10時，聖塔芭芭拉（Santa Barbara）經洛杉磯 到聖地牙哥（San Diego）許多社區都處於火災天氣警告下，預計風速將達每小時30哩，山區順風處陣風風速達每小時60哩，相對濕度預計下降至10%以下。

國家氣象局警告洛杉磯、范杜拉（Ventura）縣居民未來幾天保持警惕。自去年春天以來，該地區歷經一系列潮濕冬季後再次轉為乾旱，導致出現通常在夏、秋之際出現的山火活躍型天氣。根據美國乾旱監測（U.S. Drough Monitor）最新報告，加州只有36％地區正式陷入乾旱，但乾旱正影響整個南加 州。

自今年初以來，洛杉磯降雨量短缺近2吋，聖地牙哥短缺近1吋。2025年降雨量缺口並未反映全部情況，因自去年7月以來，這兩座城市降雨量分別比平均少了近6吋與4吋。當局警告，降雨量不足導致灌木叢嚴重乾燥，大幅增加火災風險。

居住在野地附近居民應採取預防措施，包括在房屋周圍建立防禦空間、制定疏散計畫，以應對未來幾天可能發生更多的火災。

本月7日，強風、乾燥天氣助長洛縣多起野火蔓延，摧毀4萬畝土地，20多人喪生。野火最初爆發時，每小時超過100哩強風，救災人員滅火困難，野火迅速失控，蔓延至洛杉磯以北地區。