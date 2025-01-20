年節展200攤位大展身手 人潮湧現

老字號美食店19日下午生意火爆。（記者邵敏／攝影）

世界日報主辦的「蛇年迎春年節展」，現場嘉偉大街(Garvey Ave)沿街共200個攤位，吸引眾遊客蜂擁而至，一位參展的工作人員表示，「太熱鬧了，很開心，今天一天看到的人，比一年看到的人都要多。」

中國信托銀行祝民眾蛇年健康

世界日報2025新春年節展主要贊助商之一中國信托銀行（CTBC），在活動中向華人民眾拜年。

中國信托銀行蒙特利公園分行助理副總裁Vivian林、聖蓋博分行經理Anson Fong、托倫斯分行經理Jeff Guo參加年節展開幕式，並祝福華洋民眾蛇年健康，生意興隆。

Vivian林表示，作為台灣第一大銀行，中國信托銀行多年來深耕華人社區，目前在洛杉磯有十多家分行，中國信托銀行全方位服務民眾，包括投資理財和房屋貸款 等，不僅有商業，還有更多的個人服務，希望爭取到更多新移民 客人，比如從中國、台灣和香港來的新移民客戶。她表示，新移民和外國客人，包括尚未在美建立信用、沒有辦法提供稅表的客人，都是他們熱心服務的對象。

Anson Fong表示，幫助英文不太好的新移民，是他們業務相當大的一部分，他們有中國的網站和資訊以及英文、韓語和越語的服務，而且存款利率高、貸款方便，時常推出優惠案等，都是優勢，且支持公司帳戶和公司貸款。Jeff Guo表示，托倫斯地區人口和行業非常多元，他們為很多航空業和海運公司提供服務，也為不少外國公司和新創辦的公司提供服務。

國泰銀行攤位大排長龍

在今年年節展上，國泰銀行（Cathay Bank）攤位不僅位置醒目，且攤位前一直大排長龍，人潮不斷。國泰推出獨家好禮和新春定存優惠，吸引大批民眾前來領取。

為迎接農曆新年，國泰銀行特別為年節展的遊客準備實用新春好禮，包括設計精美對聯、紅包、掛歷等。攤位上還有專業的財富管理專家，為民眾提供免費諮詢，協助制定新年理財計劃。同時國泰銀行還推出金蛇獻瑞，雙重厚禮賀新春活動。優惠期間內，以不少於5萬美元新資金開設七個月和13個月定存帳戶，可享最高4.15%的年化收益率（APY），還有鍍金招財金蛇一併送上。鍍金招財金蛇是國泰銀行限量發行的珍藏品，每隻都刻有獨一無二的序列號。如以至少3萬美元的新資金開設個人結單儲蓄帳戶或商業儲蓄帳戶，還可獲享3.00%年化收益率及獲取蛇年陶瓷存錢罐.

國泰銀行擁有60多年歷史，是南加州 歷史最悠久的華裔商業銀行。該銀行總部位洛杉磯，擁有超過230億元的資產，在加州、紐約州、華盛頓州等美國各地設有60多家分行。國泰銀行被評為2023年「富比士」（Forbes）美國十大最佳銀行之一。

贊助商設攤 卯足全力

古魯南達是一家總部位於加州的跨國公司，專注口腔和個人護理產品，今年第一次參加年節展活動。該公司中文業務代表經理Susan介紹說，所有產品采用純天然成分，確保無添加物和化學物質，融合古老智慧與現代科學，促進口腔健康和整體福祉。當天攤位促銷，爆款牙刷買五支送兩支，購買任何產品贈送牙刷，「我們這兩天的營業收入爆了，感覺非常好。」

老字號美食店已有38年歷史，在美國擁有多家分店，此次年節展也設有攤位，19日下午生意火爆。總經理Jason王介紹說，該店出售很多東南亞健康零食小吃，包括各種豬肉鋪、肉幹、話梅等，特色產品是牛肉幹，活動當天向客人提供多種優惠，多買多送。