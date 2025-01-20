世報年節展╱贊助商雲集 答疑解惑提供檸檬汁

Raising Cane’s首次參加年節展，感受到民眾熱情。（記者張宏／攝影）

Raising Cane's是1996年創立在路易斯安那州的美式連鎖速食店，今年首次參與年節展，該品牌以炸雞為主打，活動中免費提供檸檬汁，為大家解渴消暑。18日天氣炎熱，其攤位前大排長龍，工作人員表示，在約四小時內，送出至少六加侖的檸檬汁。

余晨峰律師樓(My Law Corporation)今年持續贊助年節展。（記者張宏／攝影）

余晨峰律師樓(My Law Corporation)今年持續贊助年節展，余晨峰律師樓團隊在攤位上推出有獎互動遊戲，與民眾同樂。余晨峰律師的團隊，每年都會現身年節展，且身著制服在攤位上為民眾答疑解惑，現場接受車禍案件諮詢。余晨峰律師堅信深入華人 社區分享經驗、展現實力及贏得口碑，是該團隊的營運宗旨。

就業發展部EDD（Employment Development Department）在年節展上設立攤位。（記者張宏／攝影）

加州就業 發展部（Employment Development Department，EDD）在年節展上設立攤位，並準備中文宣傳冊和講國語的工作人員，解答民眾疑問。攤位工作人員表示，當民眾因非自身原因失業或工作時間減少，可向EDD申請臨時收入，如非工作原因生病或受傷、分娩而無法工作，也可申請臨時收入。如需照顧重病家庭成員及新生兒建立親子關係等，EDD可提供最多八周的福利金。