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巴沙迪那撤離收容所 出現諾羅病毒

編譯陳盈霖╱綜合報導
收容因山火撤離居民的巴沙迪那會展中心爆發諾羅病毒。圖為設在巴沙迪那會展中心的收容點（本報資料照片）
收容因山火撤離居民的巴沙迪那會展中心爆發諾羅病毒。圖為設在巴沙迪那會展中心的收容點（本報資料照片）

CBS電視台報導，巴沙迪那公共衛生局（Pasadena Public Health Department）證實，在收容因山火撤離居民的巴沙迪那會展中心（Pasadena Convention Center）爆發諾羅病毒（Norovirus），相關單位在會展中心28人中，檢測到三起病例。衛生局表示，這種急性胃腸疾病通常在撤離收容所等集體生活空間中容易傳播。

根據美國疾病控制及預防中心（CDC），諾羅病毒是一種傳染性極高疾病，會導致嘔吐和腹瀉，這是美國食源性疾病主要病毒之一，每年大約有1900萬至2100萬起病例。

根據巴沙迪那衛生局，大多數感染者會在三日內康復，然在此之前患者會感到極度不適，一天中出現多次嘔吐、腹瀉，可能導致脫水，特別是兒童、老人及罹患其他疾病的人群。衛生局建議收容所增加洗手設備，實施更頻繁的廁所清潔，使用足以殺死諾羅病毒的強效消毒劑。

巴沙迪那會展中心在洛縣出現包括伊頓大火（Eaton Fire）等多起野火後，改建為撤離收容所。根據加州消防局（Cal Fire），伊頓大火摧毀艾塔迪那（Altadena）和巴沙迪那地區許多街區，超過7000棟建築損毀，是加州史上破壞性排名第二的野火。部分居民在火災發生一週後允許返回家園，但許多區仍關閉。

收容因山火撤離居民的巴沙迪那會展中心爆發諾羅病毒。圖為設在巴沙迪那會展中心的收容...
收容因山火撤離居民的巴沙迪那會展中心爆發諾羅病毒。圖為設在巴沙迪那會展中心的收容點（本報資料照片）

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