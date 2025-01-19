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在大火中倖存 「藍巴士 」網路爆紅

編譯陳盈霖╱綜合報導
寶馬山大火中倖存的一輛藍色小巴。（KTLA 5）
寶馬山大火中倖存的一輛藍色小巴。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，寶馬山大火（Palisades）摧毀無數人家園，然寶馬山花園（Pacific Palisades）居民貝克（Matt Baker）在災區拍到一輛在這場致命大火中倖存下來的藍色福斯（Volkswagen）巴士的照片後，許多人彷彿在黑暗中看見一道光，該照片在網路上廣為流傳。

貝克回憶大火爆發當天，接獲朋友打來緊急電話，告訴他︰「現在馬上撤離，有一個巨大火球正朝你那邊襲去。」然而他決定留下來，「我在危險區停留的時間，遠遠超出我應該停留的時間，我決心確保我所有鄰居都安全撤離。」

他收拾物品，將車輛移離即將著火的地方，用水管噴灑房子和街區其他房屋，且幫助年長者撤離。「當時氣氛非常緊張，炙熱、煙霧、疲憊，但幫助和堅持下去的本能比恐懼更強烈。正是這樣的時刻，你才真正理解社區的韌性和意義。」他告訴KTLA。

火災發生第二天，貝克巡視他所住社區。在一片被燒毀的廢墟中，他很快注意到鄰居溫勞布（Megan Weinraub）一輛1977年福斯Type 2小巴士，奇蹟般倖存下來。他很快聯繫他的鄰居，「我必需馬上告訴她，我們鄰里關係非常密切，這輛車是希望的象徵。」

溫勞布最近才從朋友馬丁（Preston Martin）那裡買下這輛車，由於還不太熟悉手排車，火災爆發前，她將車停在她公寓旁的平坦街道上，想避免在山坡上起步。

「自從我把這輛小巴帶回家那天起，它就成我們社區一部分，」溫勞布說，「我一直在社群媒體上發布這輛車的照片，街上每個人都認得它，我的狗也經常和它在一起。」目前尚未返回家園，溫勞布很感謝貝克將這張完好巴士的照片寄給她。「我立即告訴馬丁這個消息，我知道他對這輛車有非常深的感情。這對我們來說意義重大。」

身為這輛小巴原始車主，馬丁一直覺得它有著「魔力」。「沒想到這輛車在網路上爆紅，是在如此觸動人心的情況下，」這對朋友在KTLA受訪時說，「它成為光明和希望象徵，尤其是在這樣黑暗且不確定的時代。」

溫勞布希望利用這次機會，提高人們意識且回饋社區。她是名藝術家，也是Vibrant Boards訂製衝浪板店的老闆。她已發起一場抽獎和捐款活動，支持受野火影響的災民。貝克表示，他期待看到「梅根的藍色魔法小巴（Megan's magic blue bus）」繼續像以前一樣，行駛在太平洋海岸公路（PCH）。「在歷經如此多的失落和紊亂後，它提醒我們，即使是最猛烈的風暴也無法摧毀一切。」

藍色小巴目前車主溫勞布。（KTLA 5）
藍色小巴目前車主溫勞布。（KTLA 5）

社群媒體 梅根

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