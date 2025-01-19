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世華南加分會換新血 李敏華接棒會長拚創新

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
李敏華（中）接任世華南加州分會新任會長，推動三大目標、創設八大工作小組。（記者張庭瑜／攝影）
李敏華（中）接任世華南加州分會新任會長，推動三大目標、創設八大工作小組。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會宣布，將在2月22日舉行34周年慶暨會長交接典禮，由李敏華任新會長。李敏華表示，將帶領「粉紅兵團」進軍主流，並首創八大工作小組強化會務。會中並宣布啟動山火救災計畫，短短數日已募得近2萬元善款。

與會者在活動現場合影。（記者張庭瑜／攝影）
與會者在活動現場合影。（記者張庭瑜／攝影）

李敏華表示，2025年將以「敏思力行，綻放世華」為核心理念，重點推動三大目標：深化主流社會連結、強化會員參與及傳承優良傳統。其中最受矚目的，是分會將首度進駐漢庭頓圖書館(Huntington Library)舉辦重要活動，藉由該藝術文化重地，提升分會形象。

世華南加州分會捐贈物資給野火災民，包括兒童鞋履和生活必需品，並號召社區攜手支援災...
世華南加州分會捐贈物資給野火災民，包括兒童鞋履和生活必需品，並號召社區攜手支援災後重建。（記者張庭瑜／攝影）

在組織革新方面，李敏華推出創新制度，設立八大工作小組。每組由六名核心幹部帶領約20名會員，預計串連超過200位會員投入會務。這將是分會歷來最大規模的組織動員，李敏華強調，新制度將有效提升會務效率，並增進會員向心力。

對近期野火災情，世華南加州分會啟動救災行動。李敏華透露，分會已募得近2萬元，多家會員企業也承諾提供配對捐款。此外，分會捐贈大批10歲以下兒童鞋履，並將於26日舉辦「重建之路」線上公益講座，持續為受災民眾籌募資源。

世華南加分會將在2月22日在聖蓋博喜來登酒店(Sheraton Los Angeles San Gabriel)舉行34周年慶暨會長交接典禮。李敏華表示，歡迎僑界共襄盛舉。

南加 加州 漢庭頓圖書館

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