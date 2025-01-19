蒙市商家執照費計算方式有變 員工數為基礎改計總收入

從2025年開始，蒙市企業需按照每千美元總收入徵收0.00075的稅率繳納執照費。（Pixabay）

本報近日收到蒙市一位商家的反饋，該商家表示剛收到今年商業執照（Business License）更新的通知，發現更新費用的計算方式已從以員工人數為基礎改為以總收入計算，導致其執照費用飆升。根據記者查證，此舉是蒙市通過Measure BE法案後的新規，從2025年開始，企業需按照每千美元總收入（gross receipts）徵收0.00075的稅率繳納執照費。

蒙特利公園市 政府在24年12月10日通過了Measure BE法案，根據蒙市副市長楊安立的解釋，此次變更是基於公平性的考量。過去，以員工人數為基礎的計算方式對於一些人力密集但收入不高的行業不公平，比如餐飲業；相比之下，某些員工數較少但收入高的企業負擔卻較輕。為使收費更合理，蒙市在一番調查後參考鄰近城市的做法，改以企業總收入為基礎計算執照費。

楊安立進一步指出，新規按照總收入高低徵收費用，收入越高，繳納的執照費越多，收入較少的企業則負擔較輕，這樣的計算方式更具合理性。楊安立還介紹到，為吸引新企業進駐，蒙市對於新設立的企業提供第一年免繳商業執照費的優惠。此外，市府還設置了一個分級費率表，根據企業的收入範圍確定應繳費用，並對於費用上限進行了限制，即企業即使收入超過一定數額，也不會繳納超過上限的費用。

根據蒙市官網信息，為減輕商家的壓力，蒙市政府延長了商業執照更新的寬限期，商家可在2025年2月28日之前完成繳費，期間不會產生任何罰款。

蒙市政府強調，改變計算方式是為了更加公平地分配費用，並持續保持對企業友好的政策環境。同時，市府呼籲商家如有疑問，可及時聯繫相關部門獲取詳細說明。