防趁火打劫犯罪 設專責小組

執法人員加強打擊大火災區不法分子。（KTLA）

巴沙迪那星報報導，為打擊洛杉磯爆發災難性野火地區趁火打劫不法分子，地方和聯邦執法機構領導人成立專責小組，負責調查和起訴在這些地區的縱火、竊盜、詐欺 、非法無人機 活動及其他犯罪行為。

專責小組成員包括美國總檢察長辦公室、聯邦調查局（FBI ）、菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）、國土安全調查局（Homeland Security Investigations）、洛縣檢察長辦公室、洛縣警局與洛市警局等。專責小組還將專注於假冒官員身分，及針對災民和慈善捐款者詐欺行為，小組成員定期開會討論案件，分享情報。

聯邦調查局助理局長戴維斯（Akil Davis）在聲明中表示，每次危機都能激發人性善面，勇敢的第一線人員，主動站出來替受害者提供財務支持的民眾等，但也會引出竊取善款、詐欺災民的不法分子。

至目前為止，已有超過50人因在伊頓大火（Eaton fire）、寶馬山大火（Palisades fire）及其他火災地區涉嫌盜竊、搶劫、違反宵禁、假冒消防員、執法人員，或其他與相關犯罪被捕。其中九人已被提起搶劫指控，另一人被提起縱火指控，面臨最高六年至終身監禁刑責。

至1月25日，寶馬山和伊頓火災周邊上空區域仍處於臨時飛行限制狀態，FBI部署設備，檢測這些區域內無人機飛行，因無人機可能妨礙滅火飛機的安全作業。聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration, FAA）正調查一架無人機撞擊一架水上轟炸機Super Scooper事件，該事件導致飛機在寶馬山火災上空執行任務時被迫中斷。

民眾可向當地執法機構或撥打1-800-CALL-FBI舉報不法行為，也可撥打866-720-5721舉報詐欺。