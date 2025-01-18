我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

防趁火打劫犯罪 設專責小組

編譯陳盈霖╱綜合報導
執法人員加強打擊大火災區不法分子。（KTLA）
執法人員加強打擊大火災區不法分子。（KTLA）

巴沙迪那星報報導，為打擊洛杉磯爆發災難性野火地區趁火打劫不法分子，地方和聯邦執法機構領導人成立專責小組，負責調查和起訴在這些地區的縱火、竊盜、詐欺、非法無人機活動及其他犯罪行為。

專責小組成員包括美國總檢察長辦公室、聯邦調查局（FBI）、菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）、國土安全調查局（Homeland Security Investigations）、洛縣檢察長辦公室、洛縣警局與洛市警局等。專責小組還將專注於假冒官員身分，及針對災民和慈善捐款者詐欺行為，小組成員定期開會討論案件，分享情報。

聯邦調查局助理局長戴維斯（Akil Davis）在聲明中表示，每次危機都能激發人性善面，勇敢的第一線人員，主動站出來替受害者提供財務支持的民眾等，但也會引出竊取善款、詐欺災民的不法分子。

至目前為止，已有超過50人因在伊頓大火（Eaton fire）、寶馬山大火（Palisades fire）及其他火災地區涉嫌盜竊、搶劫、違反宵禁、假冒消防員、執法人員，或其他與相關犯罪被捕。其中九人已被提起搶劫指控，另一人被提起縱火指控，面臨最高六年至終身監禁刑責。

至1月25日，寶馬山和伊頓火災周邊上空區域仍處於臨時飛行限制狀態，FBI部署設備，檢測這些區域內無人機飛行，因無人機可能妨礙滅火飛機的安全作業。聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration, FAA）正調查一架無人機撞擊一架水上轟炸機Super Scooper事件，該事件導致飛機在寶馬山火災上空執行任務時被迫中斷。

民眾可向當地執法機構或撥打1-800-CALL-FBI舉報不法行為，也可撥打866-720-5721舉報詐欺。

無人機 詐欺 FBI

上一則

火災撤離居民 部分重返家園

下一則

火災保險欺詐 將最快速起訴

延伸閱讀

西來寺祈福法會 熄滅野火收容災民慰問警消

西來寺祈福法會 熄滅野火收容災民慰問警消
PECHANGA部族捐贈50萬 支持洛杉磯野火救援組織

PECHANGA部族捐贈50萬 支持洛杉磯野火救援組織
洛杉磯滅火重大進展 部分撤離居民重返家園

洛杉磯滅火重大進展 部分撤離居民重返家園
野火毀家園 華人組織賑災總動員

野火毀家園 華人組織賑災總動員
TASF捐10萬 設野火台美人紓困金

TASF捐10萬 設野火台美人紓困金
TASF捐款10萬成立伊頓野火台美人紓困金

TASF捐款10萬成立伊頓野火台美人紓困金

熱門新聞

華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

2025-01-10 01:20
JPL科研人員Kazu一家三口，野火爆發時緊急撤離家園。（Kazu提供）

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

2025-01-14 14:39
吳家5600尺的巴沙迪那山頂住宅在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

2025-01-09 18:00
聖塔安那焚風持續，不利目前正被山火肆虐的洛杉磯地區。（路透）

乾燥強風將持續不利滅火 伊頓山火恐向南蔓延

2025-01-12 01:20

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題