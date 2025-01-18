火災保險欺詐 將最快速起訴

加州保險局和洛杉磯縣檢察長辦公室17日起啓動一項快速反應機制，預防對洛杉磯大火幸存者和受災戶的保險欺詐。（讀者吳先生提供）

加州保險 局和洛杉磯縣檢察長辦公室17日聯合宣布，即日起啟動一項快速反應機制，預防對洛杉磯大火倖存者和受災戶的保險欺詐，違者將以最快速度提出法律起訴。

加州保險局長Ricardo Lara和洛縣 檢察長霍克曼17日在一份聲明中表示，任何人想要利用火災脆弱期欺詐災民，都將受到嚴厲打擊和法律制裁。

Lara表示，加州保險局在過去的野火中已經看到過這種情況，這次透過與洛縣檢察官辦公室合作，希望加強對野火受害者的保護，同時賦予消費者保護自己的權力。他表示，加州保險局將盡可能利用所掌握的資源為民眾提供及時且正確資訊，幫助受災戶做出明智決定，避免被騙。

Lara表示，隨著倖存者開始康復，保險部門的災難援助應變小組已前往受山火影響地區開展宣導活動，保護倖存者免受詐騙和詐欺；同時與加州合同執照委員會和其他部門合作，幫助居民瞭解他們的權利，檢查承包商和供應商許可證，確保災民在保險理賠過程中得到保護。

霍克曼表示，洛縣地檢署也全力與洛縣政府和州府合作，打擊火災相關的欺詐，包括保險、公共福利和慈善捐贈詐騙，處罰可能包括罰款和監禁。他表示，地檢署明確，法律將對災難欺詐零容忍，騙子最終不可能逃之夭夭，而將受到最嚴厲懲罰。他同時提醒災民提高警惕，瞭解正確信息，保護自己。

Lara表示，歷次山火之後保險部門逮捕的欺詐犯罪者，包括冒充律師提出欺詐性的煙霧和灰燼損害索賠，最後將賠償支票裝進自己的口袋。保險局提醒大家嚴格遵守法律，受災戶應仔細審查理賠員合同，了解費用，同時可通過公開的資訊檢查保險理賠代理人的執照情況。保險局將在1月25和26日兩天分別在聖塔蒙尼卡社區學院和巴沙迪那社區學院舉辦兩場保險支援活動，幫助倖存者了解保險政策和索賠流程，同時也提供重建的相關資訊，詳情可洽800-927-4357安排一對一保險專家面談。