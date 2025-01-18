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送暖到災區 華資品客多阿罕布拉旗艦店備愛心餐

記者楊青/阿罕布拉報導
華資飲食商家品客多（Tapioca）阿罕布拉旗艦店14日起持續為災民和消防員送餐。（品客多阿罕布拉旗艦店提供）
華資飲食商家品客多（Tapioca）阿罕布拉旗艦店14日起持續為災民和消防員送餐。（品客多阿罕布拉旗艦店提供）

洛杉磯大火燒掉大批民宅和財產，卻燒不毀民眾和商家的熱情和善良。華資飲食商家品客多（Tapioca Express）阿罕布拉旗艦店14日起持續為災民和消防員送餐，並呼籲旗下加盟店一起伸出援手，幫助災區和災民渡過難關。

品客多執行長薛麗華表示，大火重創洛杉磯，大片地區損失慘重，她對災區和災民的傷痛感同身受。火災發生後，她和員工們都一直想要為災區和災民做一些事情，最後決定從14日開始，每天為伊頓災區災民免費送上50盒晚餐便當，希望災民能夠在寒風中吃上熱食，雖然只是簡單的鹽酥鷄、米飯和波霸綠茶，但希望家園遭災的民眾，能夠感受到社區的溫暖和支持。

與此同時，品客多阿罕布拉旗艦店還為所有的消防員提供免費餐點，消防員們只要出示消防員證，就可獲得免費贈送一盒便當和飲料。薛麗華表示，旗下加盟店都一起加入愛心援助隊伍，力所能及幫助災區和災民度過難關。

薛麗華表示，本次火災發生後，他們的南加州分店也經歷了停電、大風、濃烟、UPS延遲送達等多種困境，由於空氣品質太差，一些分店不得不提早打烊，但再多的困難，都無法與災區和災民們相比，她希望自己和員工們的一點心意和付出，能夠給災區送去溫暖。

華資飲食商家品客多（Tapioca）阿罕布拉旗艦店14日起持續為災民和消防員送餐...
華資飲食商家品客多（Tapioca）阿罕布拉旗艦店14日起持續為災民和消防員送餐。（品客多阿罕布拉旗艦店提供）

阿罕布拉 洛杉磯 加州

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