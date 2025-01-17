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美吾獅子會送巴沙迪那長者物資

記者張宏／洛杉磯報導
中華會館開平同鄉會會長周雄偉（左）和美吾獅子會會長林慧懿。（林慧懿提供）
中華會館開平同鄉會會長周雄偉（左）和美吾獅子會會長林慧懿。（林慧懿提供）

救援到實處。洛杉磯美吾獅子會日前為巴沙迪那日間照顧服務中心（Pasadena Senior Care Center）送去成人尿布、內衣和水等物資。

洛杉磯美吾獅子會（Los Angeles Maywood Lion's Club）會長林慧懿與秘書長林利音、D4-L2前總監呂振達偕同菁英和華夏獅子會獅友們，採購大量不同尺碼的成人紙尿布、6000個KN95口罩、個人衛生用品包括牙膏、牙刷、洗髮精、洗潔精、肥皂、飲用水、男女內衣褲，日前將這些救援物資送到巴沙迪那長者中心。

林慧懿目前也是Zone Chair區域總監，她至1996年籌款建立于斌樞機安養院以來，長期從事耆英服務，照顧社區弱勢團體。針對這次的強風和野火造成許多流離失所的災民，她表示，野火無情，人間有愛。比起捐錢給紅十字會這類的團體，她更喜歡實際看到和幫助到有需要的人，所以大家側重購買實用的東西，不是捐錢也不是把自己舊東西丟到救助中心。雖然部分災民來自富人區，或許有保險和自救能力，但確實也有很多都是普通民眾和低收入者，希望這些物資能對這些弱勢團體有幫助，也發揮獅子會的愛心。

該日照中心顧問Alan Barasorda和經理都表示，他們不再接受舊衣物，但是歡迎成人紙尿布及個人衛生用品內衣褲等，除了中心居住的老人所需，附近災民也有同樣需要。他們希望災民了解在這裡也提供救援物資，如有需要不妨到現場領取。該中心地址是1640 N Fair Oaks Ave, Pasadena，詳情可登錄https://pasadenacarecenter.com/contact/。

洛杉磯美吾獅子會日前為巴沙迪那日照中心（Pasadena Senior Care...
洛杉磯美吾獅子會日前為巴沙迪那日照中心（Pasadena Senior Care Center）送去成人尿布、內衣和水等物資。（林慧懿提供）

洛杉磯 低收入 口罩

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