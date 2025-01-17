世華大洛分會連三晚送熱食

監事長徐洸玲（左）和會長劉煥君（中）14日晚上在亞凱迪亞救難中心。（林慧懿提供）

面對洛杉磯 世紀大火的災難，世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會發揮愛心，在14日至16日連續三天為戰鬥在第一線的警消人員和災民提供熱騰騰的晚餐，用美食溫暖災民的心。

世華大洛杉磯分會會長劉煥君表示，送餐活動將從14日至16日持續三天，包括鹽酥雞飯和漢堡等各類熱食與茉莉綠茶飲料。因為根據救災中心義工表示，現場的日常用品物資捐贈已過剩，然而災民們卻不容易吃到美味熱餐。世華大洛杉磯分會希望藉由親自捐贈熱騰騰的晚餐，直接讓受難災民們享受可口美食，感受到人間溫暖。現場災民們拿到美味的晚餐，都吃得相當開心，讚不絕口，連聲道謝。同樣，洛縣 警官們每天忙得沒時間吃到可口美食，希望這些綿薄之力能幫上忙。

劉煥君表示，她與第一副會長薛麗華、榮譽顧問潘意玲和法律顧問方孝師律師及理事林玫君，各自請餐廳做出的120份熱食便當，在14日下午和晚上前往洛縣天普警局和亞凱迪亞 跑馬場，隨行還有監事長徐洸玲、前會長林慧懿和多位理事會員們，把這些美食送給辛苦協助救災的洛縣警消人員及位於亞凱迪亞跑馬場旁邊Santa Anita救難中心的災民們。