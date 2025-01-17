世華大洛分會連三晚送熱食
面對洛杉磯世紀大火的災難，世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會發揮愛心，在14日至16日連續三天為戰鬥在第一線的警消人員和災民提供熱騰騰的晚餐，用美食溫暖災民的心。
世華大洛杉磯分會會長劉煥君表示，送餐活動將從14日至16日持續三天，包括鹽酥雞飯和漢堡等各類熱食與茉莉綠茶飲料。因為根據救災中心義工表示，現場的日常用品物資捐贈已過剩，然而災民們卻不容易吃到美味熱餐。世華大洛杉磯分會希望藉由親自捐贈熱騰騰的晚餐，直接讓受難災民們享受可口美食，感受到人間溫暖。現場災民們拿到美味的晚餐，都吃得相當開心，讚不絕口，連聲道謝。同樣，洛縣警官們每天忙得沒時間吃到可口美食，希望這些綿薄之力能幫上忙。
劉煥君表示，她與第一副會長薛麗華、榮譽顧問潘意玲和法律顧問方孝師律師及理事林玫君，各自請餐廳做出的120份熱食便當，在14日下午和晚上前往洛縣天普警局和亞凱迪亞跑馬場，隨行還有監事長徐洸玲、前會長林慧懿和多位理事會員們，把這些美食送給辛苦協助救災的洛縣警消人員及位於亞凱迪亞跑馬場旁邊Santa Anita救難中心的災民們。
林慧懿表示，現在捐錢未必有用，解燃眉之急才是關鍵。經過這次災難讓人感受水火無情，她的一個朋友本來在艾塔迪那(Altadena)有一棟房子，起火當晚睡到兩點半被警局電話叫醒，才發現火已經燒到街邊，只有五分鐘逃離時間。他只匆忙拿了背包裝上基本證件和支票，帶著狗就開車跑了。火的速度蔓延很快，當晚從巴沙迪那到聖蓋博跑了一趟，酒店都沒有空房間，直至清晨六點才找到酒店住下來。一夜之間他就變成無家可歸者，不管貧窮還是富有，都要救他人之急。
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