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2025迎春年節展╱展特色 努桑塔拉舞蹈團首亮相

記者劉子為/洛杉磯報導
努桑塔拉舞蹈團過去曾參與多場亞洲文化活動與節慶盛典。（受訪者提供）
努桑塔拉舞蹈團過去曾參與多場亞洲文化活動與節慶盛典。（受訪者提供）

努桑塔拉舞蹈團（Nusantara Dance Company）將在蒙市「蛇年迎春年節展」首次亮相，帶來兩支充滿傳統特色的爪哇舞蹈表演，為觀眾呈現印尼文化的獨特魅力。

努桑塔拉舞蹈團負責人Sandra介紹說，舞團是一個位於洛杉磯的印尼傳統舞蹈團體，致力於透過舞蹈保存、介紹並推廣印尼的美麗文化。本次表演選擇了兩支爪哇舞蹈，不僅因為身著紅色舞群的表演者與年節喜慶氛圍相得益彰，還因為舞蹈中運用了充滿力量與動感的功夫扇，為觀眾帶來視覺與文化的雙重享受。

這次表演共有四名成員參與，這是舞團首次在年節展亮相。Sandra表示，能參與這一盛會感到非常激動，希望透過表演展現亞洲文化的多元與團結，讓更多人認識印尼舞蹈的美麗。

努桑塔拉舞蹈團過去曾參與多場亞洲文化活動與節慶盛典，包括洛杉磯印尼電影節、印尼駐洛杉磯大使館舉辦的文化活動，以及洛杉磯荷花節等。他們是一群熱愛印尼舞蹈的愛好者，歡迎對印尼文化感興趣的人加入。Sandra特別強調，舞團並非傳統課堂，不收取費用，而是一個自娛自樂的興趣小組，旨在為大家提供學習與體驗印尼舞蹈文化的機會。

展望新的一年，努桑塔拉舞蹈團希望登上更多舞台，讓更多人感受到印尼舞蹈的獨特魅力，並期待更多愛好者加入，一同傳遞這份文化之美。

年節展將於18日上午10時至晚上9時、以及19日上午10時至晚上7時，在蒙特利公園市嘉偉大道（Garvey Av.)於Garfield街和 Alhambra街之間的街區舉行。

努桑塔拉舞蹈團將在即將舉辦的「蛇年迎春年節展」首次亮相。（受訪者提供）
努桑塔拉舞蹈團將在即將舉辦的「蛇年迎春年節展」首次亮相。（受訪者提供）

印尼 洛杉磯 蒙特利公園市

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